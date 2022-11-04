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Haberler Gündem 3. Sayfa Kimliği ve ölüm nedeni belli oldu
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Mezarlık yakınında bulunmuştu, kimliği ve ölüm nedeni belli oldu

Adıyaman'da mezarlık yakınında cansız bedeni bulunan çocuğun kimliği ve ölüm nedeni belli oldu. Üç gündür yakınları tarafından arandığı ortaya çıkan çocuk, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Kimliği ve ölüm nedeni belli oldu
Kimliği ve ölüm nedeni belli oldu
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DHA

Adıyaman'da, cansız bedeni bulunan çocuğun, 3 gündür aranan Miraç Turan (10) olduğu ortaya çıktı.

Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde, mezarlık yakınındaki süs havuzu kenarında, dün hareketsiz yatan bir çocuğu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

3 GÜNDÜR ARANIYORMUŞ

Ekipler, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından çocuğun cansız bedeni, kimliğinin ve ölüm nedenini belirlenmesi için morga kaldırıldı. Ekiplerin araştırmasında, çocuğun 3 gündür aranan epilepsi hastası Miraç Turan olduğunu tespit edildi.

SUDA BOĞULDUĞU BELİRLENDİ

Ekipler, acı haberi aileye bildirdi. Otopside suda boğulduğu belirlenen Turan'ın cenazesi, bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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