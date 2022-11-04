Kimliği ve ölüm nedeni belli oldu

Adıyaman'da, cansız bedeni bulunan çocuğun, 3 gündür aranan Miraç Turan (10) olduğu ortaya çıktı.
Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde, mezarlık yakınındaki süs havuzu kenarında, dün hareketsiz yatan bir çocuğu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
3 GÜNDÜR ARANIYORMUŞ
Ekipler, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından çocuğun cansız bedeni, kimliğinin ve ölüm nedenini belirlenmesi için morga kaldırıldı. Ekiplerin araştırmasında, çocuğun 3 gündür aranan epilepsi hastası Miraç Turan olduğunu tespit edildi.
SUDA BOĞULDUĞU BELİRLENDİ
Ekipler, acı haberi aileye bildirdi. Otopside suda boğulduğu belirlenen Turan'ın cenazesi, bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.
YORUMLAR