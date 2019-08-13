Kimse Bilmez bu akşam neden yok? sorusu dizinin izleyicileri tarafından soruluyor. Yaz dizisi olarak ekran yolculuğuna başlayan Kimse Bilmez'in normalde bu akşam 10. yeni bölümünün yayınlanması gerekiyordu. İşte Kimse Bilmez dizisine dair detaylar ve 13 Ağustos ATV yayın akışı...
KİMSE BİLMEZ BU AKŞAM NEDEN YOK?
Bu akşam devam eden Kurban Bayramı tatili nedeniyle Kimse Bilmez dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak.
KİMSE BİLMEZ 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Belki de hayatın hala tehlikede. Bundan daha önemli ne olabilir?
— kimsebilmez (@kimsebilmeztv) August 10, 2019
"Hem bu çarpışma da benim için güzel bir ödül olmuş olur..."
— kimsebilmez (@kimsebilmeztv) August 6, 2019
ATV YAYIN AKIŞI - 13 AĞUSTOS 2019 SALI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Sen Anlat Karadeniz
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Centilmen - Yabancı Sinema
16.20 Pamuk Prenses ve Avcı - Yabancı Sinema
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Taşıyıcı 3 - Yabancı Sinema
22.00 Cennetin Krallığı - Yabancı Sinema
00.45 Alia - Yerli Sinema
02.20 Cennet'in Gözleri
05.00 Kırgın Çiçekler
YORUMLAR