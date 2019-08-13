Kimse Bilmez bu akşam neden yok?

Kimse Bilmez bu akşam neden yok? sorusu dizinin izleyicileri tarafından soruluyor. Yaz dizisi olarak ekran yolculuğuna başlayan Kimse Bilmez'in normalde bu akşam 10. yeni bölümünün yayınlanması gerekiyordu. İşte Kimse Bilmez dizisine dair detaylar ve 13 Ağustos ATV yayın akışı...

KİMSE BİLMEZ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Bu akşam devam eden Kurban Bayramı tatili nedeniyle Kimse Bilmez dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

KİMSE BİLMEZ 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Belki de hayatın hala tehlikede. Bundan daha önemli ne olabilir?

"Hem bu çarpışma da benim için güzel bir ödül olmuş olur..."

ATV YAYIN AKIŞI - 13 AĞUSTOS 2019 SALI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Sen Anlat Karadeniz

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Centilmen - Yabancı Sinema

16.20 Pamuk Prenses ve Avcı - Yabancı Sinema

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Taşıyıcı 3 - Yabancı Sinema

22.00 Cennetin Krallığı - Yabancı Sinema

00.45 Alia - Yerli Sinema

02.20 Cennet'in Gözleri

05.00 Kırgın Çiçekler