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Kimse Bilmez yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 26. Yeni bölüm fragmanı

Kimse Bilmez her pazar akşamları ekranlara gelmektedir. Dün yayın akışı değişikliği nedeniyle Kimse Bilmez yeni bölüm yayınlanmadı. İzleyiciler Kimse Bilmez yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorusunun yanıtını aradı. İşte yeni bölüm fragmanı ve yayın zamanı

Kimse Bilmez

Sevilen dizi Kimse Bilmez 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ekranlara pazar akşamlara gelen Kimse Bilmez, dün akşam tvdeki yayın akışı değişikliği sebebiyle geç saatlerde tekrar bölümü yayınlandı. Peki Kimse Bilmez yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Son bölümde neler yaşanmıştı?

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR...

Ali'yi öldürmek için plan hazırlayan Uygar, onun en özel gününü kana bulamayı başarmıştır. Ali yerine onun canı kadar çok sevdiği Hüdaverdi, kurşunun hedefi olarak hastaneye kaldırılır. Hüdaverdi'nin vurulması herkesi yasa boğar. Ağır yaralanan Hüdaverdi ölecek mi? Babasının katilinin peşine düşen Vedat, Pilot'a rağmen intikam peşindedir.

Ali'yi affetmeyi bir türlü kabullenemeyen Vedat nasıl bir yol izleyecek? Hüdaverdi'yi vuran Uygar artık çok ileri gitmiştir.

Ali her şeyi göze alarak Uygar'ın peşine düşer. Ali tam Uygar'ı yakalamışken Kurtbey çıka gelir. Kurtbey'in varlığından güç alan Uygar, tam Ali'yi vuracakken planı terse çıkar. Ali, Uygar'dan sonsuza kadar kurtuldu mu? Pilot, babam dediği kişiyi öldüreninin kardeşi Ali olduğunu öğrenecek mi? Kurtbey'in yıllardır sakladığı büyük sır ortaya çıkacak mı?

KİMSE BİLMEZ 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

 

 

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