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Kimse bu etkilerini bilmiyor! Defne yaprağını yakarsanız bakın neler oluyor…

Antik medeniyetlerde faydaları kanıtlanmış ve kullanım alanları oldukça geniş olan defne yaprağını, günümüzde yemeklere aroma vermesi amacıyla kullanıyoruz. Peki, tütsü gibi yaktığımız zaman ne gibi faydaları olabileceğini biliyor muyuz? İşte defne yaprağı yakmanın ve bunu teneffüs etmenin faydaları…

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  • Kimse bu etkilerini bilmiyor! Defne yaprağını yakarsanız bakın neler oluyor…

    Antik Roma ve Yunanistan’da yemeklerin yanında hastalıklara şifa yani tıbbi ilaç olarak kullanılan defne yaprağı, tütsü olarak kullanıldığında aromatik bir koku vermesinin yanında birçok fayda da sağlıyor. Birçok kişinin bilmediği defne yaprağının yakıldığı zaman ortaya çıkardığı faydalarını sizler için derledik.
  • Kimse bu etkilerini bilmiyor! Defne yaprağını yakarsanız bakın neler oluyor…

    DEFNE YAPRAĞI YAKMANIN FAYDALARI NELERDİR?

    Defne yaprağı yakmanın faydaları şu şekilde sıralanabilir;

    Migren ağrılarını hafifletir: Defne yaprağı içeriğinde bulunan sineol, pinen ve elimisin maddeleri sayesinde yandığı zaman baş ağrısını dindirir.

    Akciğerleri temizler: İçeriğinde “Mycrene” ve “Öcenol” olması sebebiyle defne yaprağı teneffüs etmek akciğerleri temizler.
  • Kimse bu etkilerini bilmiyor! Defne yaprağını yakarsanız bakın neler oluyor…

    Şeker ve kolestrole iyi gelir: Tip 2 diyabet hastalarına defne yaprağını tütsü olarak kullanmaları önerilir çünkü bu yöntem kötü kolestrolü, kandaki glükoz ve tligliserid seviyesini düşürmeye yardımcı olur.

    Anksiyeteye iyi gelir: Defne yaprağı tütsü olarak kullanıldığında yaydığı aromatik koku sayesinde sizi rahatlatacak ve anksiyetenize iyi gelerek sakinleştirecektir.
  • Kimse bu etkilerini bilmiyor! Defne yaprağını yakarsanız bakın neler oluyor…

    Kanser riskini azaltır: Defne yaprağı iyi bir antioksidan kaynağı olmasıyla bilinir. Bu sebeple tütsü olarak yakılması ve bunun teneffüs edilmesi, kanser riskine yakalanma oranını düşürür.
  • Kimse bu etkilerini bilmiyor! Defne yaprağını yakarsanız bakın neler oluyor…

    Folik asit kaynağıdır: Özellikle hamilelerin ihtiyaç duyduğu folik asit, defne yaprağının yakılması ve bu havanın teneffüs edilmesiyle karşılanabilir. Defne yaprağı folik asit açısından oldukça zengin bir kaynaktır.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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