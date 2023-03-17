Şeker ve kolestrole iyi gelir: Tip 2 diyabet hastalarına defne yaprağını tütsü olarak kullanmaları önerilir çünkü bu yöntem kötü kolestrolü, kandaki glükoz ve tligliserid seviyesini düşürmeye yardımcı olur.

Anksiyeteye iyi gelir: Defne yaprağı tütsü olarak kullanıldığında yaydığı aromatik koku sayesinde sizi rahatlatacak ve anksiyetenize iyi gelerek sakinleştirecektir.