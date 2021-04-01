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“Kimseyi Geride Bırakma Film Günleri” başlıyor

Mülteci ve göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişiminin önemini ve “daha eşit ve daha sağlıklı bir dünya için hep birlikte” mesajını vurgulamak adına ilk defa düzenlenen “Kimseyi Geride Bırakma Film Günleri” 5-11 Nisan tarihlerinde çevrimiçi olarak festivalscope.com platformunda gerçekleşecek.

“Kimseyi Geride Bırakma Film Günleri” başlıyor

Mülteci ve göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişiminin önemi üzerine Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ),T.C. Sağlık Bakanlığı ortaklığında ve Avrupa Birliği finansal desteği ile ilk defa düzenlediği “Kimseyi Geride Bırakma Film Günleri” 5-11 Nisan tarihlerinde çevrimiçi olarak festivalscope.com platformunda gerçekleşecek.

7 Nisan 2021 Dünya Sağlık Günü teması olan “daha eşit ve daha sağlıklı bir dünya için hep birlikte” mesajını vurgulamak adına düzenlenen çevrimiçi etkinliğe, film eleştirmeni Alin Taşçıyan’ın yönetiminde gerçekleşen söyleşiler de eşlik edecek.

Altı belgesel ve bir kurmaca bu ücretsiz etkinlikte gösterimde

Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan mülteci/göçmenlerin yaşadıklarını sinemanın büyüleyici diliyle ortaya koyan altı uzun metraj belgesel ve bir uzun metraj kurmaca filmden oluşan yedi filmlik seçki içinde Karim Aïnouz’un Berlin Film Festivalinden Amnesty ödülü ile dönen “Tempelhof Havaalanı THF”; Gabrielle Brady’nin bol ödüllü “Aç Hayaletler Adası” ve Wolfgang Fischer’ın gerçek hikayelerden yola çıkarak çektiği, baş rolünde ödüllü oyuncu Susanne Wolff`un açık denizde mültecilerle dolu batmakta olan bir tekneyi gören bir acil servis doktorunu canlandırdığı, bu doktorun vermek zorunda kaldığı yaşam ve ölüm arasında gidip gelen kararları anlatan “Styx” filmi yer alıyor.

Seçkinin diğer filmleri arasında ise Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek olan Dea Gjinovci’nin Tribeca Film Festivalinde yer almış “Mars’ta Uyanmak”, Amerikalı yönetmen Michelle Grace Steinberg’in sinema-gerçek (cinema vérité) ile animasyon biçimlerini birleştirerek başkalarını iyileştirirken kendi karşılaştıkları zorlukları aşan kişilerin yolculuklarına tanıklık ettiği “Nefes Alacak Bir Yer” ve Suriyeli bir babanın, oğlu ile Suriye’den Norveç’e yaptığı yolculuğun öyküsünü anlatan Ala’A Mohsen’in “Yeni Bir Başlangıç” filmi ile birlikte Caroline Reucker’ın “Amal” filmi yer alıyor.

7 Gün, 7 Film, 7 Söyleşi

Çevrimiçi olarak 7 gün boyunca 5-11 Nisan tarihleri arasında izlenebilir olacak 7 filmin her biri için ayrıca düzenlenecek olan 7 söyleşi Alin Taşçıyan’ın yönetiminde gerçekleşecek. Söyleşiler; filmlerden katılımcılar, Suriyeli sağlık çalışanları, AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri, DSÖ Türkiye Ülke Ofisi ve Sağlık Bakanlığı'ndan yetkililerin katılımıyla gerçekleşecek. Bu ilgi çekici sohbet serisi, https://www.youtube.com/worldhealthorganizationturkey adresinden ve DSÖ Türkiye’nin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Film Günleri seçkisine dahil edilen filmleri izleyerek, psikolojik dayanıklılık gerektiren entegrasyonun zorlu aşamalarına tanık olmak için bir yolculuğa çıkacağız; dil engellerini aşarak birbirimizi anlamanın değerinin farkına varacak; insani bir kriz sırasında ruh sağlığı hizmetlerinin önemini ve daha önce insani krizlerin tarihte ne kadar büyük acılar ortaya çıkardığını hatırlayacağız. Bu görsel yolculuk hiç kuşkusuz, mevcut insani krizlere yeni bir bakış açısı sunacak ve kimseyi geride bırakmamanın önemini bize hatırlatacak.

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