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Kâinat Güzellik Yarışması’nda Myanmarlı yarışmacı Thuzar Wint Lwin, 1 Şubat 2021 tarihinde darbeyle iktidarı ele geçiren askerî rejimi yarışmada protesto etti.

— Miss Universe (@MissUniverse) May 14, 2021

Pazar günü yapılan yarışmada darbeyle iktidarı geçiren askerî cuntaya karşı, videolu mesajında ‘‘Halkımız her gün ölüyor ve ordu tarafından vuruluyor" ifadelerini kullandı.

Askerî rejimi aleyhinde konuşmak için çağrı yapan yarışmacı, "Herkesi Myanmar hakkında konuşmaya çağırmak istiyorum’’ diyerek tepkisini dile getirdi.

MYANMAR’DA NE OLDU?

Askerî diktatörlüğün hâkim olduğu ülkede seçimler iki yıldır askerî yönetimin gölgesinde yapılıyor. Hükûmetle ordu arasında çıkan anlaşmazlıkların sonucunda Aung San Suu'nun devrilmesiyle başlayan süreç, seçilmiş hükûmetin ve iktidar partisinin (Ulusal Demokratik Birliği Partisi) devrilmesiyle büyüdü.

Myanmar’daki Siyasi Tutuklulara Yardım Derneği tarafından açıklanan verilere göre, 1 Şubat 2021 tarihinde başlayan darbeden bu yana 790 kişinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü ve 4,000 kişinin gözaltına alındığı ve 5.000'den fazla kişinin tutuklandığını bildirildi.

Thuzar Wint Lwin, ülkede seçilmiş liderin devrilmesiyle başlayan darbeye muhalefet eden onlarca Myanmarlı ünlü aktör, sosyal medya fenomeni ve sporculardan sadece biri.

Yarışmanın son turuna gelemeyen Thuzar Wint Lwin, yarışmada En İyi Ulusal Kostüm ödülünü kazandı.