Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2025 Ağustos ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Enflasyon oranlarının belli olmasının ardından ağustos ayı kira artış oranı belli olacak. Haziran ayı enflasyon verilerine göre kira artış oranı yüzde 43,23 olarak öne çıkmıştı. Her ayın ilk haftası açıklanan oranlarla beraber kira artış hesaplaması öne çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan kira zammı, hem kiracılar hem de ev sahipleri tarafından araştırılıyor. Peki Kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2025 Ağustos ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla beraber kira artış oranı milyonların gündemine gelecek. Kiracı ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren kira artış oranı hesaplaması ise merak ediliyor. Temmuz ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı yüzde 43,23 olarak öne çıktı. Peki Kira artış oranı ne açıklandı mı, zaman açıklanacak?
KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; Temmuz ayı enflasyon verileri 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak. Ağustos ayı kira artış oranı da 4 Ağustos'ta netlik kazanacak.
KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?
Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre, kira artış oranları, bir önceki kira yılında TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Bu oran, hem konut hem de iş yeri kiraları için yasal üst sınırı oluşturuyor. 1 Temmuz 2024’ten itibaren kaldırılan yüzde 25’lik artış sınırı sonrası, kira zamları tamamen TÜFE’ye endeksli hale geldi. Örneğin, mevcut kira bedeli 10.000 TL olan bir konut için, TÜFE’nin 12 aylık ortalaması yüzde 43,23 ise, artış miktarı şu şekilde hesaplanıyor:
Hesaplama: 10.000 TL x 43,23 / 100 = 4.323 TL (artış miktarı)
Yeni Kira Bedeli: 10.000 TL + 4.323 TL = 14.323 TL
İş yeri kiralarında da aynı yöntem uygulanıyor, ancak kira sözleşmesinde farklı bir oran belirtilmişse ve bu oran TÜFE’yi aşmıyorsa, sözleşmedeki oran geçerli olabiliyor. Ev sahipleri, TÜFE oranının altında bir artış yapmaya karar verebilir, ancak üstünde bir artış yasal olarak geçersiz sayılıyor.