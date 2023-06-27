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İstanbul’da yaşanan ev sahibi kiracı tartışmalarından biri cinayetle sonuçlandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olay bir hafta önce Esenyurt’ta akşam saat 21.50 sıralarında meydana geldi. DAİRE GİRİŞİNDE ÖLDÜRÜLDÜ Gelen ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri, dairenin giriş kapısında bir kişiyi kanlar içinde öldürülmüş halde buldu. Yapılan incelemede silahla vurularak öldürülen kişinin Nijerya uyruklu Chima Paschal Anaekwu olduğu belirlendi.

Olay yerinde bulunan bir silah da incelenmek için alındı. Görgü tanıkların ifadeleri üzerine olay kısa sürede çözüldü. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre Anaekwu o dairede kiracı olarak oturuyordu. O akşam ev sahibi Abdullah E. ile tartışmıştı. Ve çıkan tartışma sonucu ev sahibi tarafından öldürülmüştü.