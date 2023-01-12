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Zam konusunda anlaşamadığı kiracısının dükkanının önüne toprak döktürdü

İstanbul'da bir işyerindeki kira zammı tartışması akılalmaz bir görüntüye sahne oldu. Sultanbeyli'de yaşanan olayda, kiracısına yeniden zam uygulamak isteyen işyeri sahibi, ücret konusunda anlaşamayınca dükkanın önüne toprak döktürdü

Kira tartışmasında dükkanın önüne toprak döktürdü!
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AA

Sultanbeyli'de sözleşme yenilediği kiracısına yeniden zam uygulamak isteyen iş yeri sahibinin, ücret konusunda anlaşamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, oto aksesuar dükkanını işleten Özkan Çalık, iş yeri sahibi Salih Y. ile 2023 yılı kirası için aylık 7 bin liraya anlaştı. Kiracı Çalık, dükkan sahibinin talebi üzerine 6 aylık kirayı da peşin verdi. Fakat birkaç gün sonra Salih Y, kiracısını arayarak daha fazla kira talebinde bulundu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Dükkan sahibinin yeni sözleşmede ilk 6 ay 15 bin lira sonraki 6 ay 20 bin lira istemesi üzerine dükkan sahibi ile kiracı arasında anlaşmazlık yaşandı.

Bunun üzerine iş yeri sahibi Salih Y, getirttiği bir kamyon toprağı dükkanın önüne döktürdü. Dükkanının önünün toprak yığını ile kapandığını öğrenen Çalık, durumu polise ve zabıtaya bildirdi.

Zabıta ekipleri, iş makinesiyle dükkanın önündeki toprağı kaldırdı. Çalık, durumdan şikayetçi olduğunu bildirdi.

Kiracısıyla anlaşamayan dükkan sahibinin kamyonla toprak döktürdüğü anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

"MAĞDURİYETİ GİDERMEK İÇİN 10 BİN LİRA TEKLİF ETTİK"

Kiracı Özkan Çalık, AA muhabirine, dükkan sahibinin, 2023 yılının sözleşmesini geçen yıl kasım ayında yapmak istediğini, 5 bin liralık kiranın 7 bin lira olması konusunda anlaştıklarını söyledi.

Aracını da satarak dükkan sahibinin isteği üzerine kirasının ilk 6 ayını peşin ödediğini anlatan Çalık, "Parayı yatırdıktan iki gün sonra 'Siz beni kandırdınız. Bu şekilde olmaz dükkanımı boşaltın' diye mesaj attı. Mağduriyeti düzgün bir şekilde gidermek için 10 bin lira teklif ettik. 'Kesinlikle olmaz 15 bin lira vereceksiniz. 6 ay sonra da 20 bin lira vereceksiniz' dedi. Dün geldi tartıştı. Sabah iş yerine gelirken esnaf arkadaşlar aradı 'Kapınızın önüne kamyonla toprak döküldü' diye. Geldik baktık, kamyonla toprak dökmüş. Polise, zabıtaya haber verdik. Devlet babamız ne derse kestiği kol acımaz. Devletin kanunlarına uymakla mükellefiz." diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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