        Haberler Bilgi Ekonomi KİRA ZAMMI EKİM 2025: TÜİK TÜFE Ekim ayı kira artış oranı ne kadar olacak, yüzde kaç? Eylül enflasyonu ile konut ve iş yeri Ekim kira artış oranı hesaplama

        Kira zammı hesaplama Ekim 2025: TÜİK TÜFE Ekim ayı kira artış oranı ne kadar olacak, yüzde kaç?

        Ekim ayı kira artış oranı 2025 gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Bilindiği üzere kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine dayanarak hesaplanıyor. Bugün açıklanacak Eylül ayı enflasyon rakamları ile Ekim ayı kira zammı belli olacak. Bu sebeple Ekim ayında sözleşme yenileyecek olan ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar, TÜİK açıklamalarına odaklandı. Peki TÜİK TÜFE verileri ile 2025 Ekim ayı kira artışı oranı ne kadar olacak, yüzde kaç, ne zaman açıklanacak? İşte, konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama formülü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2025 - 08:33 Güncelleme: 05.10.2025 - 08:33
        Ekim ayı kira artış oranı 2025 TÜİK son dakika açıklaması ile belli olacak. Eylül ayı enflasyon rakamları, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Eylül enflasyonu ile birlikte TEFE - TÜFE verileri belli olacak ve Ekim ayı kira zammı netleşecek. Bu noktada ‘’2025 Ekim kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak, hesaplama nasıl yapılır?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. Bu ay sözleşme yenileyecek olan ev ve iş yeri sahipleri ile kiracıları konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama işlemlerine başladı. Peki; TÜFE Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

        2025 EYLÜL AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

        Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları için beklenen gün geldi.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yılın dokuzuncu enflasyon verilerini oluşturacak olan Eylül ayı enflasyon rakamları, 3 Ekim 2025 Cuma bugün saat 10.00'da açıklanacak.

        2025 EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLACAK, YÜZDE KAÇ?

        Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Ekim ayı kira artış oranı belli olacak.

        GEÇTİĞİMİZ AY KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

        Eylül ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı yüzde 39,62 olarak tespit edildi.

        Buna göre, kira kontrat süresi Eylül ayında dolan işletme ve ev sahipleri kiralarına en fazla yüzde 39,62 oranında zam yapabildi.

        KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

        Mevcut kira bedeli: 15.000 TL

        Kira zam oranı: %39,62

        Kira zam bedeli: 5.943 TL

        Yeni kira bedeli: 20.943 TL

        ZAM HANGİ VERİYE GÖRE YAPILIYOR?

        Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.

        İşyerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahip. Örneğin artış Ekim'de ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı Eylül ayı verisine bakılır.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
