Kira zammı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

OCAK AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Bu rakamlarla birlikte, Ocak 2026’da kira sözleşmesini yenileyecek olan konut ve iş yeri sahipleri için yasal artış sınırı olan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 34,88 olarak kesinleşti.