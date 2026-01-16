Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Kira zammı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Kira zammı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Kira artış oranı için gözler TÜİK'in enflasyon rakamlarına çevrildi. Ev ve dükkan sahiplerinin merakla beklediği kira zammı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan ocak ayı enflasyon verileri ile belli olacak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri kira artış oranında önemli rol oynuyor. Peki, Şubat 2026 kira zammı ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2026 - 17:08 Güncelleme: 16.01.2026 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Enflasyon rakamları ile belirlenecek olan kira artış oranı şubat 2026 verileri, milyonlarca ev ve işyeri sahipleri ile kiracılar tarafından bekleniyor. Her ay bir önceki ayın enflasyon oranlarını açıklayan TÜİK, kira zammı hesaplamasına yeniden yön verecek. İşte, kira artış oranı açıklanma tarihi

        2

        ŞUBAT KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Şubat 2026 kira zammı, 3 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak olan Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları ile kesinleşecek.

        ŞUBAT KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Şubat 2026 kira zammı, 3 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak olan Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları ile kesinleşecek.

        3

        OCAK AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?

        TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Bu rakamlarla birlikte, Ocak 2026’da kira sözleşmesini yenileyecek olan konut ve iş yeri sahipleri için yasal artış sınırı olan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 34,88 olarak kesinleşti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu