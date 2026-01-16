Kira zammı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Kira artış oranı için gözler TÜİK'in enflasyon rakamlarına çevrildi. Ev ve dükkan sahiplerinin merakla beklediği kira zammı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan ocak ayı enflasyon verileri ile belli olacak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri kira artış oranında önemli rol oynuyor. Peki, Şubat 2026 kira zammı ne zaman açıklanacak?
Enflasyon rakamları ile belirlenecek olan kira artış oranı şubat 2026 verileri, milyonlarca ev ve işyeri sahipleri ile kiracılar tarafından bekleniyor. Her ay bir önceki ayın enflasyon oranlarını açıklayan TÜİK, kira zammı hesaplamasına yeniden yön verecek. İşte, kira artış oranı açıklanma tarihi
ŞUBAT KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Şubat 2026 kira zammı, 3 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak olan Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları ile kesinleşecek.
ŞUBAT KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Şubat 2026 kira zammı, 3 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak olan Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları ile kesinleşecek.
OCAK AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Bu rakamlarla birlikte, Ocak 2026’da kira sözleşmesini yenileyecek olan konut ve iş yeri sahipleri için yasal artış sınırı olan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 34,88 olarak kesinleşti.