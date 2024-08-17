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        Haberler Bilgi Ekonomi Kıraç Galvaniz BİST işlem tarihi: TCKRC halka arz sonuçları açıklandı! Kıraç Galvaniz borsada ne zaman işlem görecek?

        Kıraç Galvaniz BİST işlem tarihi: TCKRC halka arz sonuçları açıklandı! Kıraç Galvaniz borsada ne zaman işlem görecek?

        Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile 14-15 Ağustos 2024 tarihlerinde talep toplayan şirketin halka arz büyüklüğü 1 milyar TL olarak gerçekleşti. Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Şimdi yatırımcıların odağında Kıraç Galvaniz BİST işlem tarihi yer alıyor. Peki; Kıraç Galvaniz borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte, TCKRC BİST işlem tarihi ve tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 12:47 Güncelleme: 17.08.2024 - 12:47
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        Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı son dakika duyurusu geçtiğimiz gün geldi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı alan şirket, 14-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında talep toplamıştı. Halka arzda paylar, 24 TL sabit fiyattan satışa sunulmuş olup bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacağı açıklanmıştı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Kıraç Galvaniz BİST işlem tarihi yatırımcıların gündemindeki yerini aldı. Peki, Kıraç Galvaniz borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte, TCKRC borsa işlem tarihi ve merak edilen tüm detaylar…

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        KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA İŞLEMİ SONA ERDİ!

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alan Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz oldu.

        Kıraç Galvaniz halka arzında 14-15 Ağustos 2024 tarihleri olmak üzere iki gün boyunca talep topladı.

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        KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı.

        Şirketin halka arz büyüklüğü 1 milyar TL olarak gerçekleşti. Halka açıklık oranı ise 26,47%. Toplamda 45 milyon adet lot dağıtıldı.

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        KAP tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        ‘’Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında 14 – 15 Ağustos 2024 tarihleri arasında talep toplanmıştır.

        Kıraç Galvaniz’in sermayesinin 125.000.000 TL’den 170.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 45.000.000 TL nominal değerli 45.000.000 adet pay halka arz edilmiştir.

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        Kıraç Galvaniz’in paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 24,00 TL olarak açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 1.080.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

        Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 1,9 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 8,3 katı olmak üzere toplamda 4,5 kat filtrelenmemiş talep gelmiştir.’’

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        Yurt İçi Bireysel: 667.177 kişi - 27.000.000 lot - %60 oran

        Yurt İçi Kurumsal: 132 kişi - 18.000.000 lot - %40 oran

        Toplam: 667.309 kişi - 45.000.000 lot - %100 oran

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        KIRAÇ GALVANİZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        TCKRC Kodu ile Kıraç Galvaniz Telekominikasyon’un BİAŞ'ta işlem görmeye başlayacağı tarih belli oldu.

        Şirket payları, 21 Ağustos 2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 24 TL baz fiyat, "TCKRC.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

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