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Haberler Gündem Güncel Kiracısına çatalla saldıran ev sahibinin savunması hayrete düşürdü!
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Bakırköy'de kiracısına çatalla saldıran ev sahibi: Bekar hayatı yaşadığım için yanımda çatal taşırım

İstanbul'da kira zammı tartışmasında kiracısına çatalla saldıran ev sahibi şoke etti. Hakim karşısına çıkan şüpheli savunmasında, "Bekar hayatı yaşadığım için yanımda her zaman çatal taşırım" dedi

Kiracısına çatalla saldıran ev sahibinin savunması hayrete düşürdü!
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DHA

Bakırköy'de yüzde 100'ün üzerinde kira artışını kabul etmeyip evden çıkmak istemeyen kiracısı Guldzhakhan Krıtckaıa´yı ve misafirini çatalla yaralayan ev sahibi Mehmet Cengiz B., "Ben buzdolabındaki kavanozları yere attım. Kırılan camların üzerinde misafir olan Nadir Bey bilerek gezdi ve kendisini yaraladı. Bahsedilen çatalı bekar hayatı yaşadığım için yanımda her daim bulundururum. Çatal zaten plastikti" dedi.

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Cengiz B., şikayetçiler Guldzhakhan Krıtckaıa, Nadir Övünç ve taraf avukatları katıldı.

Saldırıya uğrayan Guldzhakhan Krıtckaıa
Saldırıya uğrayan Guldzhakhan Krıtckaıa

"KIRILAN CAMLARIN ÜZERİNDE BİLEREK GEZDİ"

Savunmasına suçlamaları kabul etmediğini belirterek başlayan Mehmet Cengiz B., "Ben 2020 yılının Ocak ayında dairemi Guldzhakhan´a kiraya verdim. Sözleşmemizde daireye misafir getirilemeyeceği, haftada bir kez dairedeki eşyaların kontrol edileceği, ev sahibinin eve gelme hakkının olduğu yazmaktadır. Ayrıca sözleşmede daireyi 4 kişiye parçalı olarak kiraya verebileceğim de yazmaktadır. Pandemiden sonra eve yeni kiracı koymak istedim ama kabul etmediler. Nadir Bey 'Seni 10 sene mahkemelerde süründürürüz' dedi. Olay sırasında yanımda Turan Bey vardı, aramızda arbede oldu. Ben buzdolabındaki kavanozları yere attım. Kırılan camların üzerinde Nadir Bey bilerek gezdi ve kendisini yaraladı. Daha sonra polisler geldi çantamı gösterdim. İçinden bir çatal çıktı, bunu gören Nadir Önüç polislere bu çatalı bizim üzerimizde kullandı dedi. Bekar hayatı yaşadığım için yanımda her daim bir çatal bulundururum. Çatal zaten plastikti. Sonraki günlerde su ve elektrik sayacını da söktüm. Çünkü sayaçta arıza vardı, söktürdüm. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

"BİZİ ÖLDÜRECEKLERİNİ DÜŞÜNDÜM"

Guldzhakhan Krıtchkaıa ise, " 2 Temmuz günü kapım çaldı. Mehmet Cengiz B. yanındaki iki kişiyle birlikte geldi beni tehdit etti. Eliyle göğsüme yapıştı, elindeki çatalı ben bıçak sandım beni öldüreceğinden korktum. İşverenim Nadir Önüç araya girdi. Mehmet Cengiz B. yanındaki kişiyle Nadir Bey´e saldırdı, yere yatırıp boğazını sıkmaya başladılar. Nadir Bey´in yüzü mosmor oldu, ben Nadir Bey´in öleceğini düşündüm. Polisi aradıktan sonra diğer şahıs kaçtı. Ev sahibim evin içinde dolaşmaya başladı. Her şeyi yere attı. Ben daha sonra sanığın Romanya mafyasından olduğunu öğrendim. 2 Temmuz´dan önce sanık kira bedelini dolara çevirerek, yüksek bir seviyeye getirmek istemişti. Ben yasal faizin dışında bir artış yapmayacağımı söylemiştim. Ben sözleşmede birden fazla kişiye evin kiraya verileceğine dair hükmü kabul edemeyeceğimi söylediğimde sanık merak etme, sorun olmaz demişti. Ben tüm kiraları ödedim, evden çıkmak istemediğim için başıma bunlar geldi" diye konuştu.

"O GÜN BİZ HAYATIMIZI KAYBEDEBİLİRDİK"

Nadir Önüç de, "Sanık ben araya girince benim boğazımı sıktı. Öleceğimi düşündüm. Evde bulduğu eşyaları yere ve bize fırlatıyordu. O gün biz hayatımızı kaybedebilirdik. Gözü dönmüş bir şekilde gelip bize saldırdı" dedi. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Mehmet Cengiz B.'nin geçen sene yüzde 100´ün üzerinde kira artışı yapmak istemesi, Guldzhakhan Krıtckaıa´nın bu durumu kabul etmemesi üzerine şüphelinin şiddet uygulayarak kiracısını evden çıkarmak istediği yer aldı. İddianamede Nadir Önüç ve Guldzhakhan Krıtckaıa´nın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte yaralandıkları kaydedildi. Olay günü ikametine girildiğinde yerde çok sayıda cam kırıklarının olduğu, yatak odası kapısının menteşesinin çıkmış ve kapısının eğik olduğu, ayrıca kahve makinesinin yerde kırık vaziyette olduğu tespit edildi. İddianamede ayrıca dosyaya giren görüntülerde Mehmet Cengiz B.'in evin içerisinde bağırıp çağırdığı, buzdolabından aldığı içerisi dolu cam kavanozları fırlatarak kırdığı, evin içerisinin cam parçaları ile dolduğu ve oluşan yaralanmalar neticesinde ev içerisinde kan izlerinin olduğu belirtildi. Cumhuriyet savcısı Bilik'in 'Kasten yaralama', 'Hakaret', 'Silahla tehdit', 'Mala zarar verme', 'Nitelikli hırsızlık', 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından toplamda 9 yıl 3 aydan 24 yıla kadar hapsini talep etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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