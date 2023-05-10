Kiracısına çatalla saldıran ev sahibinin savunması hayrete düşürdü!

Bakırköy'de yüzde 100'ün üzerinde kira artışını kabul etmeyip evden çıkmak istemeyen kiracısı Guldzhakhan Krıtckaıa´yı ve misafirini çatalla yaralayan ev sahibi Mehmet Cengiz B., "Ben buzdolabındaki kavanozları yere attım. Kırılan camların üzerinde misafir olan Nadir Bey bilerek gezdi ve kendisini yaraladı. Bahsedilen çatalı bekar hayatı yaşadığım için yanımda her daim bulundururum. Çatal zaten plastikti" dedi.

Saldırıya uğrayan Guldzhakhan Krıtckaıa

"KIRILAN CAMLARIN ÜZERİNDE BİLEREK GEZDİ"

Savunmasına suçlamaları kabul etmediğini belirterek başlayan Mehmet Cengiz B., "Ben 2020 yılının Ocak ayında dairemi Guldzhakhan´a kiraya verdim. Sözleşmemizde daireye misafir getirilemeyeceği, haftada bir kez dairedeki eşyaların kontrol edileceği, ev sahibinin eve gelme hakkının olduğu yazmaktadır. Ayrıca sözleşmede daireyi 4 kişiye parçalı olarak kiraya verebileceğim de yazmaktadır. Pandemiden sonra eve yeni kiracı koymak istedim ama kabul etmediler. Nadir Bey 'Seni 10 sene mahkemelerde süründürürüz' dedi. Olay sırasında yanımda Turan Bey vardı, aramızda arbede oldu. Ben buzdolabındaki kavanozları yere attım. Kırılan camların üzerinde Nadir Bey bilerek gezdi ve kendisini yaraladı. Daha sonra polisler geldi çantamı gösterdim. İçinden bir çatal çıktı, bunu gören Nadir Önüç polislere bu çatalı bizim üzerimizde kullandı dedi. Bekar hayatı yaşadığım için yanımda her daim bir çatal bulundururum. Çatal zaten plastikti. Sonraki günlerde su ve elektrik sayacını da söktüm. Çünkü sayaçta arıza vardı, söktürdüm. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

"BİZİ ÖLDÜRECEKLERİNİ DÜŞÜNDÜM"

Guldzhakhan Krıtchkaıa ise, " 2 Temmuz günü kapım çaldı. Mehmet Cengiz B. yanındaki iki kişiyle birlikte geldi beni tehdit etti. Eliyle göğsüme yapıştı, elindeki çatalı ben bıçak sandım beni öldüreceğinden korktum. İşverenim Nadir Önüç araya girdi. Mehmet Cengiz B. yanındaki kişiyle Nadir Bey´e saldırdı, yere yatırıp boğazını sıkmaya başladılar. Nadir Bey´in yüzü mosmor oldu, ben Nadir Bey´in öleceğini düşündüm. Polisi aradıktan sonra diğer şahıs kaçtı. Ev sahibim evin içinde dolaşmaya başladı. Her şeyi yere attı. Ben daha sonra sanığın Romanya mafyasından olduğunu öğrendim. 2 Temmuz´dan önce sanık kira bedelini dolara çevirerek, yüksek bir seviyeye getirmek istemişti. Ben yasal faizin dışında bir artış yapmayacağımı söylemiştim. Ben sözleşmede birden fazla kişiye evin kiraya verileceğine dair hükmü kabul edemeyeceğimi söylediğimde sanık merak etme, sorun olmaz demişti. Ben tüm kiraları ödedim, evden çıkmak istemediğim için başıma bunlar geldi" diye konuştu.