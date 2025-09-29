Kiradan kurtulmak için uygun zaman mı?

Herkesin hayali ev sahibi olmak tabii… Peki şu anda ev almak için doğru zaman mı? Fiyatlar nasıl? Bu soruları İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç’a sordum. Araç, şu değerlendirmelerde bulundu:

* Türkiye’de ağustos ayı konut satış verilerini incelediğimizde, tapu müdürlüklerindeki işlem yoğunluğu bize çok net bir tabloyu gösteriyor: Konut ihtiyacı olan vatandaşlarımız beklemeden harekete geçiyor.

* Özellikle ikinci el konut piyasası son 15 aydır yatırımcısına uygun fiyat fırsatları sunuyor. Bugün piyasada 2 milyon liradan başlayıp 20 milyon liraya kadar her bütçeye hitap eden oturulabilir konut mevcut. Tabi mütevazı, uygun fiyatlı konut aralığı. Nakit ihtiyacındaki satıcıların sayısı arttığı için, pazarlık gücü de alıcıların elinde.

* Elinde altın birikimi bulunan yatırımcılar için bu dönem çok kritik. Altındaki yükselişi fırsata çevirmek isteyenler birikimlerini konuta dönüştirmeyi tercih edebiliyor.

* 2026 Ocak ayına kadar fiyatlarda ciddi bir artış beklemiyorum.

* Uygun fiyatlı konutun alınması, bir süre kiraya vererek değerlendirilmesi de tercih ediliyor.