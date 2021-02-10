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HaberlerGündem3. SayfaKadir Şeker davası SON DAKİKA gelişme: "Kiralık katil" iddiası için karar
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Kadir Şeker davasında o iddia çöktü!

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32),engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle 12.5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker (20)´e yöneltilen `kiralık katil´ suçlaması bulunan soruşturmada savcılık, takipsizlik kararı verdi. Yalancı şahitlik yapması için Özgür Duran´ın annesi Mübbeyyen Güner tarafından tehdit edildiği belirten Yusuf Özten, durumu CİMER´e bildirince savcılıkça takipsizlik kararı verildi

Kadir Şeker davası SON DAKİKA gelişme:
Kadir Şeker davasında o iddia çöktü!
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DHA

Konya'da, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda, Özgür Duran'ın (32) sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker (20),çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü.

12.5 YIL HAPSE MAHKUM OLDU

DHA'da yer alan habere göre olay sonrası tutuklanan Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada önce ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12.5 yıla indirildi.

O MESAJLAR SAHTE ÇIKTI

Karardan sonra Özgür Duran´ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç ve kardeşi Niyazi Remzi Duran, Kadir Şeker hakkında `planlı cinayet´ işlediğini öne sürerek, savcılığa şikayette bulundu. Şeker´in kiralık katil olduğunu iddia eden Dalkılıç, isminin geçtiği mesajlaşmaları da delil gösterdi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı´nın başlattığı soruşturmada, mesajlarının sahte olduğu belirlendi.

MESAJLAR ŞÜPHE UYANDIRDI

Dilekçeyle birlikte savcılığa verilen mesajlara göre `demirelozcanan´ adlı Instagram hesabından `adarcananyazcan´ adlı hesaba "Kadir parka yerleşti Murat, haberin olsun. O it gelmek üzere dikkat et, görmesin seni" mesajları gönderildi. Cevaben ise "Tamam gülüm" mesajı yazıldı. Tarih ve saat bilgisi olmayan mesajlar, şüphe uyandırdı.

MESAJLARI ARKADAŞI YAZMIŞ

Instagram üzerinden yazılan mesajları, Özgür Duran´ın arkadaşı Yusuf Özten´in hazırladığı belirlendi. Elinde cinayete dair bilgiler olduğunu iddia ederek, Özgür´ün ailesinden para almak istediği öne sürüldü. Özgür Duran´ın annesini ve avukatına ulaşan Özten, yazışmaların Ayşe Dırla ile sevgilisi Murat Hanlı arasında geçtiğini, Özgür´ü öldürtmeyi böyle planladıklarını anlattı. Mesajlarda geçen `Kadir´ adlı kişinin de Kadir Şeker olduğunu söyledi. Ayrıca Duran´ın kendisine 5 bin lira borcu olduğunu, bu parayı da ödemelerini istedi. Özten, elindeki bilgileri anlatmak için de ayrıca para talep etti.

"KOVUŞTURMAYA YER YOK" KARARI

Savcılık tarafından ifadesi alınan Yusuf Özten, "Özgür benim eski arkadaşım. Uyuşturucudan cezaevine girdim, çıkınca Özgür´ün öldürüldüğünü öğrendim" dedi. Özgür Duran´ın Ali isimli arkadaşının "Özgür´ün annesinden 5 bin lira alacağım var. Dediğimi yap gerisine karışma" diyerek kendisini yönlendirdiğini söyleyen Özten, Instagram mesajlarının da Ali´den geldiğini kaydetti. Özten, "Özgür´ün annesi Antalya´ya gitmem için para gönderdi. Gitmedim. Tehdit etmeye başladı. CİMER´e başvurdum ve başıma gelenleri anlattım. Özgür´ün ailesi, bana yalancı şahitlik yapmayı teklif etti" dedi.

"KİRALIK KATİL" İDDİASINA TAKİPSİZLİK

Savcılıkça Instagram mesajlarının sahte olduğunun altı çizilerek, takipsizlik kararı verildi. Kadir Şeker´in azmettirildiğine ilişkin soruşturmaya gerek olmadığı belirtildi.

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