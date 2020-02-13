Kirazın faydaları nelerdir?

Kiraz yüksek oranda antioksiden içermesi organların hasar görmemesine yardımcı olur. Ayrıca sindirim sisteminin düzenli çalışmasına da büyük oranda etkilidir. Faydalarını saymakla bitiremediğimiz kirazın daha birçok faydası bulunur. Peki bunlar nelerdir? İşte detaylar...

Kiraz özellikle sindirimde yardımcı olmak açısından önemli bir meyvedir. Yüksek oranda antioksidan içermesi ve organların hasarını yok etmesine etkili olması önemlidir. Besin değeri açısından çok yüksek bir içeriğe sahip olan kiraz, hoş tadı ve aromasıyla da oldukça lezzetli.

İçerdiği besin değerleri vitaminler açısından; 100 gr kirazda 7,0 mg C, 2,1 mcg K, B6, folat ve A vitamini içermektedir. Ayrıca magnezyum 11mcg, kalsiyum 13 mg demir 0,4mg, potasyum 222mg, bakır 0,1mg, manganez 0,1 mg ve fosfor 21mg minerallerini bünyesinde taşır.

Kiraz; sindirim sorunlarına ve kabızlığa oldukça etkili bir çözülme sağlar. Hücrelerin zarar görmesini önlemek açısından düzenli tüketilmesi hem yaşlanma belirtilerini azaltır hem de beyin fonksiyonlarının yaşa bağlı gerilemesini yavaşlatır.

İçerdiği melotonin sayesinde, gün içinde alınan zararlı ışınların neden olduğu uykusuzluğu gidermede etken olur, beyini sakinleştirerek uyumayı sağlar.

Kiraz, %75 su içeren bir meyvedir. Sindirim açısından, kabızlığa iyi gelir ve tok kalmayı sağlayarak kilo vermede yardımcı olması önem taşır. Ancak çok tüketilirse içerdiği şeker diyet için fazla kalori demektir.

Kiraz; antosiyanin bileşiği sayesinde iltihap tutulmasını önler ve fibromiyalji, sporda oluşan kas sorunları ve kronik gut artriti gibi hastalıklarda iltihabı önlemede etkili olur.

Kiraz ayrıca gut hastalığında oluşan eklem ağrılarını %35-75 arası azaltma gücüne sahiptir.

Kiraz; diyabet olma riskini aşağı çeker.

Kalp ve damar hastalıklarında koruma sağlar ve önlemede yardımcı olur.

Cildin korunmasını sağlayarak yaşlanma etkilerini geciktirir.

Bağışıklık sistemi üzerinde etkili olması hastalıklardan korunmaya etken olur.

Nörolojik gibi ruhsal hastalıklara karşı direnci artırır.

Kanser hastalığında antioksidan etki göstererek korunmayı sağlar.

Kiraz; çok fazla tüketildiğinde içerdiği besin lifi açısından ishal yapabilir. Bunun yanında pek kötü bir etkisi yoktur.