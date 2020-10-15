Kırgızistan Cumhurbaşkanı istifa etti!

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, istifa ettiğini açıkladı. Ceenbekov açıklamasında istifasıyla güvenlik güçleri ve göstericiler arasındaki çatışmaların durdurmayı istediğini söyledi.
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