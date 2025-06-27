Kiribati telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Kiribati'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?

KİRİBATİ TELEFON KODU

Kiribati’nin uluslararası telefon kodu +686’dır ve bu kod, ülke dışından yapılan tüm aramalarda Kiribati’ye ulaşmak için kullanılır. Okyanusya bölgesinde, Pasifik Okyanusu’nun ortasında yer alan bu ada ülkesi, 30’dan fazla mercan adasından oluşur ve nüfusu oldukça dağınık bir yapıya sahiptir. Bu nedenle ülke içi telefon iletişimi kadar, uluslararası haberleşme de oldukça önemlidir. +686 kodu, herhangi bir sabit hattan ya da cep telefonundan Kiribati’ye yapılacak aramalarda numaranın başına mutlaka eklenmelidir.

Örneğin, Türkiye’den bir kişi Kiribati’deki bir telefonu aramak isterse, önce “00” uluslararası çıkış kodunu, ardından Kiribati’nin ülke kodu olan 686’yı ve sonrasında bölge ya da kişi numarasını çevirmelidir. Bu sistem, dünya genelindeki tüm ülkelerin iletişim sistemlerinde tanımlı olan ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) standartlarına göre düzenlenmiştir.

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Kiribati’de telefon altyapısı sınırlı olsa da, mobil iletişim sistemleri ve uydu destekli bağlantılar sayesinde ülke kodu üzerinden hem sesli arama hem de veri hizmetleri gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca ülkeye yapılan resmi yazışmalar, şirket bağlantıları ya da bireysel görüşmelerde, bu telefon kodu sayesinde doğru hedef numaraya yönlendirme yapılır. +686 numarası, yalnızca ülke tanımlaması için geçerli olup, sonrasında girilen numaralar kişinin yaşadığı adaya ve bölgesel operatörlere göre değişiklik gösterebilir.

KİRİBATİ PARA BİRİMİ Kiribati’nin resmî para birimi, Avustralya Doları (AUD)’dır ve ülkede tüm ekonomik işlemler bu para birimi üzerinden yürütülmektedir. Okyanusya bölgesinde yer alan bu küçük ada ülkesi, kendi merkez bankasına sahip olmamakla birlikte, para politikasını doğrudan Avustralya ile bağlantılı şekilde sürdürür. Kiribati, bağımsız bir devlet olmasına rağmen, ulusal bir para basım sistemi kurmamış ve ekonomik istikrar sağlamak amacıyla Avustralya Doları’nı resmi ve yasal ödeme aracı olarak benimsemiştir. Ülkede geçmişte, özellikle madeni para ihtiyacını karşılamak amacıyla sınırlı sayıda Kiribati doları adıyla madeni paralar bastırılmış olsa da, bu paralar yalnızca sembolik değer taşımış ve fiilen Avustralya Doları'nın yerini almamıştır. Günlük yaşamda market alışverişlerinden kamu ödemelerine, turizm faaliyetlerinden dış ticarete kadar tüm finansal işlemler AUD cinsinden gerçekleşir. Bu durum, Kiribati’nin Avustralya ekonomisine olan bağımlılığını da göstermektedir. REKLAM Aynı zamanda Avustralya Doları’nın uluslararası geçerliliği, Kiribati’nin dış ticaretinde kolaylık sağlamaktadır. Bankacılık sisteminin sınırlı olduğu ülkede, Avustralya merkezli bankalar ya da mobil finans çözümleriyle işlemler yürütülmektedir. Nakit kullanımının yaygın olduğu Kiribati’de, turistler ve yabancı yatırımcılar da işlemlerini doğrudan Avustralya Doları ile gerçekleştirebilir.

KİRİBATİ PLAKA KODU Kiribati’de araçlara verilen plaka kodları, diğer birçok ülkeye kıyasla daha sade ve merkezi bir sistemle düzenlenmiştir. Ülkenin küçük yüzölçümü, sınırlı karayolu ağı ve düşük araç sayısı göz önüne alındığında, karmaşık bir plaka sistemi yerine daha basit bir yapı tercih edilmiştir. Kiribati’de kullanılan plaka numaraları genellikle “K” harfiyle başlar ve ardından birkaç haneli rakamsal bir sıra gelir. Bu sistem, aracın kayıtlı olduğu bölgeyi değil, yalnızca plaka sırasını ifade eder. “K1234” gibi bir plaka, Kiribati’de kayıtlı olan 1234’üncü aracın plaka numarası anlamına gelir. Kiribati, 30’dan fazla adaya yayıldığı için karayolu ulaşımı bazı adalarla sınırlı kalmıştır ve bu nedenle plakaların bölgesel farklılık göstermesi gerekmez. Araç kayıtları genellikle başkent Tarawa’da yürütülür ve diğer adalardaki araçlar da bu merkezî yapı altında tescil edilir. REKLAM Ülkedeki otomotiv trafiği oldukça düşük olduğu için plaka kodları yalnızca tanımlama ve kayıt amacıyla kullanılır; gelişmiş dijital sorgulama ya da otomatik tanıma sistemleri bulunmamaktadır. Kiribati’de plaka tasarımları sade tutulur; siyah zemin üzerine beyaz harf ve rakamlarla basılır. Diplomatik araçlar ya da kamuya ait taşıtlar içinse genellikle özel renkler ya da ek ibareler kullanılmaz, ancak kayıt defterinde bunların bilgileri belirtilir.