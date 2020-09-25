Kırık kol ameliyatına girdi! Kahreden olay!

DHA

Denizli'nin Acıpayam ilçesinin kırsal Yassıhöyük Mahallesi'nde yaşayan dedesinin yanına giden Miray Tokdemir (7),13 Eylül'de parkta oynarken, düşüp sol kolunu kırdı. Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Miray Tokdemir, yapılan ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. Yoğun bakım ünitesinde ameliyattan 2 gün geçmesine rağmen uyanmayan Tokdemir, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

FAZLA NARKOZ VERİLDİ İDDİASI

DHA'da yer alan habere göre burada da yoğun bakıma alınan küçük kız, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ameliyatta verilen narkoz nedeniyle yaşamını yitirdiği ileri sürülen Miray Tokdemir'in kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ BELİRLEYECEK

Tokdemir'in Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nda alınan doku örneği ileri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Miray Tokdemir, Acıpayam Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi. Acıpayam Belediyesi'nde işçi olarak çalışan baba Mehmet Ali Tokdemir kızının ölümüyle ilgili Cumhuriyet Savcılığı´na suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.