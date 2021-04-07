Kırıkkale'de 20 yıldır kanser tedavisi gören hasta, immünoterapi ile hayata tutundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkAjans Haberleri
ABONE OL

Kırıkkale'de 20 yıldır kanser tedavisi gören hasta, immünoterapi ile hayata tutundu

Kırıkkale'de 20 yıldır kanser tedavisi gören 58 yaşındaki Uğur Gözütok, yaklaşık 2 yıldır uygulanan immünoterapi ile büyük oranda sağlığına kavuştu.

Kırıkkale'de 20 yıldır kanser tedavisi gören hasta, immünoterapi ile hayata tutundu
AA

Kırıkkale Belediyesinde Şube Müdürü olarak görev yapan Gözütok, AA muhabirine, 2001 yılında tümör dolayısıyla böbreğini aldırdığını söyledi.

Gözütok, 16 yıl sonra böbrek tümörünün metastaz yaparak akciğerine geçtiğini anlatarak, "Akciğere geçtikten sonra nefes darlığı gibi sıkıntılar yaşadım. İlaç sıkıntısı oldu. 4,5 yıl ağızdan aldığım ilaçlarla tedavim devam etti. Son iki yıldır da damar yoluyla immünoterapi alıyorum. Şu anda hastalığımı yüzde 90 civarında yenmiş durumdayım. Sadece kemiklerimde biraz sıkıntı kaldı. Genel durumum iyi." dedi.

İlaç kullanırken vücudunun susuz kaldığı için diğer organlarında da sıkıntılar çektiğini, immünoterapi tedavisine geçince bu sıkıntılarının hepsinin geçtiğini aktaran Gözütok, şöyle konuştu:

"Hastalığı en şiddetli hissettiğim zamanlar insan ölümle yüzleşiyor. Ölmemek için mücadele veriyorsun. En kötü tarafı, ölüm sürekli aklında. 'Ne olacak, vücut tedaviye cevap verecek mi' diye düşünüyorsun. Bunların sıkıntılarını yaşadık. Akciğerden de ameliyat oldum. Çok büyük nodüller vardı. Şimdi hayat daha güzel, ağrılarım, acım yok. Ayrıca ilaç sorunum yok. Devletimiz sağ olsun ilaçlarımızı karşılıyor."

- "Hastalığını büyük oranda yendik"

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selim Yalçın da kanserin büyük bir problem olarak karşılarına çıktığını ancak yeni gelişmelerin kendilerine büyük fayda sağladığını belirtti.

Özellikle hastaları olan Uğur Gözütok'un tedavisinde de büyük gelişmeler kat ettiklerini dile getiren Yalçın, "2001 yılında böbrek tümörü nedeniyle ameliyat olan hastamızı 2016 yılından beri takip ediyoruz. İlk önce akciğer metastaz, sonra da kemik metastazları oral bir takım ilaçlarla takip ettik. Daha sonra immünoterapi kullandık. Uğur bey immünoterapinin fayda gördüğü hasta gruplarından biri. Hastalığını büyük oranda yendik. Kendisi de tedavide çok büyük fayda gördü." ifadelerini kullandı.

Yalçın, kanser tedavilerinde kemoterapiyi de sık kullandıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Özellikle hedefe yönelik ilaçlar ve son dönemde çok rahatlıkla kullandığımız immünoterapilerle çok sayıda tümörde iyi sonuçlar almaya başladık. Yan etkiler açısından hastaları hem çok rahatlıkla takip edebiliyoruz hem de ilaçların etkinliği gerçekten çok iyi. Bu yüzden kanserden korkmayalım, erken teşhis ve tedavi aşamaları çok önemli. Bu konuda çok yol aldık, daha da kat edeceğimizi düşünüyorum."

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KANSER! Son dakika: Türkiye'de ilk, dünyada ikinci!
SAĞLIKTürkiye'de ilk, dünyada ikinci!
7 Nisan koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKGüncel Türkiye Koronavirüs tablosu
SON DAKİKA: 6 Nisan vaka sayısı açıklandı! Korona vaka sayısı 50 bine dayandı!
SAĞLIKYeni vaka sayısı 50 bine dayandı
6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç oldu?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
Meme kanseri nedir? Meme kanseri belirtileri nelerdir? Meme kanseri hakkında
SAĞLIKMeme kanseri nedir?
'Kurtçuklu maske' iddiasına yanıt! Son dakika haberleri
SAĞLIKSosyal medyada gündem olan 'kurtçuklu maske' ...
SON DAKİKA: Gençlerde vaka artışının 3 nedeni!
SAĞLIKİşte gençlerde vaka artışının 3 nedeni!
"YER KALMAYACAK" Son dakika: Korkutan korona açıklaması! Kritik öneri geldi
SAĞLIK"Tam kapanma önerisi!"
Koronavirüs belirtileri nelerdir? İşte gün gün Corona virüsü ilk belirtileri...
SAĞLIKCovid-19 belirtileri nelerdir?
6 Nisan Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu