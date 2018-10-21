Yuva Mahallesi'nde besicilik yapan Hüsamettin Işık, sabah saatlerinde hayvanlarının bakımını yapmak için ahıra girdiğinde 17 hayvanın öldüğünü, 2 hayvanın da rahatsızlandığı fark etti. Işık, durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, ölen hayvanlar üzerinde incelemede bulundu.

DHA'nın haberine göre, hayvanların yıldırım düşmesi sonucu ölmüş olabileceğini ifade eden ekipler, kesin ölüm nedeninin hayvanlardan alınan örneklerin incelenmesi sonucu anlaşılacağını ifade etti.

Besici Hüsamettin ışık ise hayvanlarının yemden dolayı ölmüş olabileceğini belirterek, sabah ahıra geldiğinde 17 hayvanın öldüğünü, 2 hayvanın da can çekiştiğini söyledi. Rahatsızlanan 2 hayvanın ekiplerin müdahalesiyle daha iyi duruma geldiğini belirten Işık, 100 bin liranın üzerinde zararının olduğunu ifade etti.

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