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Kırıkkale'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kırıkkale'de sokak ortasında kavga eden 2 kişi, birbirlerine bıçakla saldırdı. Kavgaya karışan 2 kişi de yaralandı

Kırıkkale'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
Sokak ortasında birbirlerini bıçakladılar
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DHA

Olay, 00.30 sıralarında Tepebaşı Mahallesi 635'inci Sokak'ta meydana geldi. Nur Yasin Özdemir ile Mehmet Kolkıran arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Özdemir ile Kolkıran yanlarında bulunan bıçakları çıkartarak birbirlerine saldırmaya başladı.

Kavgada Özdemir ile Kolkıran birbirini bıçakla yaraladı. Kavga seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı Özdemir ve Kolkıran, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. DHA'nın haberine göre; yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken, polis kavgaya ilişkin soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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