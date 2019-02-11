Kentte yalnız yaşayan kızları Sibel Gökbulut'tan haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri genç kadını bulmak için çalışma başlattı. Polis, Sibel Gökbulut'un en son görüştüğü kişileri teknik takibe aldı.

Bu sırada bugün Müge Anlı'nın programına katılan anne Gülseren Gökbulut, kızının hayatından endişe ettiğini söyleyerek, Kızım kaybolmadan 3 gün önce 'Bana bir şey olursa Müge Anlı'ya çıkın' dedi. 3 gün sonra da kayboldu. Kızımı bulmama yardım edin dedi.

SU KANALINDA CESEDİ BULUNDU



Programdan kısa süre sonra Karacalı Köyü mevkiinde hızlı tren yolu inşaatının yanındaki su kanalındaki cesedi gören köylüler, polise haber verdi. Polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin Sibel Gökbulut'a ait olduğu belirlendi. Yapılan ilk incelemede Gökbulut'un, dövülerek öldürüldüğü belirlendi.



Bölgede inceleme yapan polis, olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.



