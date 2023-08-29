Park halinde freni boşalan akaryakıt tankeri, sahibinin evine daldı

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, park halindeyken freni boşalan akaryakıt tankeri, duvarını yıktığı eve girdi. Tanker ve evin sahibi Hanifi A., yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Yuva Mahallesi 2504'üncü sokakta meydana geldi. Hanifi A., akşam saatlerinde 06 AH 4407 plakalı akaryakıt tankerini evinin önüne park etti. Bir süre sonra freni boşalan tanker, Hanifi A.'ya ait eve girdi. Kazada, evde bulunan Hanifi A., tankerin yıktığı duvar molozlarının isabet etmesiyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hanifi A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tankerin boş olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2023-08-29 02:01:25