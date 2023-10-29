Kırıkkale´de Cumhuriyetin 100'üncü yılında fener alayı düzenlendi

KIRIKKALE'de29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında fener alayı yürüyüşü düzenlendi.

Kırıkkale Belediyesi'nin düzenlediği etkinlik kapsamında binlerce Kırıkkaleli, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Baştuğ'un da yer aldığı fener alayı, mehter takımı eşliğinde, Atatürk Bulvarı, Ankara Caddesi ve Zafer Caddesi'nden geçti. Etkinlik, mehter takımının gösterisinin ardından sona erdi.

Yürüyüş sonrası açıklamada bulunan Vali Makas, "Bugün Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcını yaşıyoruz. Kırıkkaleliler sabahtan beri coşkulu bir şekilde kutlamalara katıldı. Belediyemizin organizasyonunda Mehter Takımımızın eşliğinde, askerimiz, polisimiz 7'den 70'e tüm halkımızın katılımıyla Fener Alayıyla taçlandırdık. Şu anda Cumhuriyet Meydanı'nda 25 bin Kırıkkaleli hemşehrimiz yürüyüşe eşlik etti. Cumhuriyeti, atasını ve ecdadını sahiplendiklerinden dolayı herkese teşekkür ederim" dedi.