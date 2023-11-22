Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Ağırtaş, ADSM'yi ziyaret etti Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Ağırtaş, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü ile Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini (ADSM) ziyaret etti.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Ağırtaş, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü ile Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini (ADSM) ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ağırtaş, ADSM Başhekimi Abdullah Üçer ile diş hekimlerinin gününü kutladı.

Ağırtaş, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin Kırıkkale için önemli bir sağlık tesisi olduğunu belirterek, düzenli hekim kontrollerine gitmenin birçok ağız ve diş sağlığı hastalığını önlediğini kaydetti.

Başhekim Üçer de çalışmaları hakkında Ağırtaş'a bilgi verdi.