Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

        KIRIKKALE'dekaçakçılıkla mücadele kapsamanda düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda kaçak sigara ve içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 17:41 Güncelleme: 06.11.2023 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRIKKALE'dekaçakçılıkla mücadele kapsamanda düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda kaçak sigara ve içki ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçunu önlemeye yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 1 milyon 260 bin içi tütün dolu makaron, 966 gümrük kaçağı sigara, 26 gümrük kaçağı elektronik sigara, 127 şişe kaçak içki ve 45 litre etil alkol ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Polat çifti soruşturmasında kayyım talebi!
        Polat çifti soruşturmasında kayyım talebi!
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        Zehirli gazla uçan balon dolumu yaptı!
        Zehirli gazla uçan balon dolumu yaptı!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        4 yıl sonra görüntülendi
        4 yıl sonra görüntülendi
        'Filistinli cesur kız' Temimi gözaltına alındı
        'Filistinli cesur kız' Temimi gözaltına alındı
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de 1 milyon 260 bin makaron ele geçirildi
        Kırıkkale'de 1 milyon 260 bin makaron ele geçirildi
        Kırıkkale'de 12 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı
        Kırıkkale'de 12 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı
        Kırıkkale'de kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
        Kırıkkale'de kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
        Kırıkkale ve Yahşihan belediyelerinden İsrail ürünlerine boykot
        Kırıkkale ve Yahşihan belediyelerinden İsrail ürünlerine boykot
        Kırıkkale'de kavşakta drift yapan sürücüye para cezası kesildi
        Kırıkkale'de kavşakta drift yapan sürücüye para cezası kesildi
        Kırıkkale'de kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutu...
        Kırıkkale'de kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutu...