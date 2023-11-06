Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı KIRIKKALE'dekaçakçılıkla mücadele kapsamanda düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda kaçak sigara ve içki ele geçirildi.

KIRIKKALE'dekaçakçılıkla mücadele kapsamanda düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda kaçak sigara ve içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçunu önlemeye yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 1 milyon 260 bin içi tütün dolu makaron, 966 gümrük kaçağı sigara, 26 gümrük kaçağı elektronik sigara, 127 şişe kaçak içki ve 45 litre etil alkol ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.