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        Kırıkkale'de 'sahte' avukata soruşturma

        KIRIKKALE'de, sahteavukat T.G. isimli kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 23:58 Güncelleme: 09.11.2023 - 23:58
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        Kırıkkale'de 'sahte' avukata soruşturma
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        KIRIKKALE'de, sahteavukat T.G. isimli kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

        Kırıkkale Barosu, herhangi bir kaydı bulunmadığı halde kendisini avukat olarak tanıtarak, avukatlık bürosu açtığı öne sürülen şüpheli T.G. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, T.G. hakkında soruşturma başlattı.

        Şüphelinin herhangi bir duruşmaya katılmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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