Kırıkkale'de 'sahte' avukata soruşturma
KIRIKKALE'de, sahteavukat T.G. isimli kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
KIRIKKALE'de, sahteavukat T.G. isimli kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Kırıkkale Barosu, herhangi bir kaydı bulunmadığı halde kendisini avukat olarak tanıtarak, avukatlık bürosu açtığı öne sürülen şüpheli T.G. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, T.G. hakkında soruşturma başlattı.
Şüphelinin herhangi bir duruşmaya katılmadığı öğrenildi.
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