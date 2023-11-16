Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

KIRIKKALE'deFETÖhükümlüsü eski öğretmen E.C. yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari E.C.'yi, şehir merkezinde yakaladı. Eski öğretmen E.C., işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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