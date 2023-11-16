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        Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        KIRIKKALE'deFETÖhükümlüsü eski öğretmen E.C. yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 16.11.2023 - 12:00
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        Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        KIRIKKALE'deFETÖhükümlüsü eski öğretmen E.C. yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari E.C.'yi, şehir merkezinde yakaladı. Eski öğretmen E.C., işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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