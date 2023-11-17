Akşener: Kim yaparsa yapsın bunun adı darbedir (2)

ADAYTANITIMTOPLANTISINA KATILDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığı ziyaretinin ardından Kırıkkale Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıya Akşener'in yanı sıra İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel ve milletvekilleri ile belediye başkan adayları ve partililer katıldı.

Burada konuşan Akşener, "Hepimize çok uzun zaman olan 6 yılı doldurduk. Türkiye'de bazı şeyleri başardık, başaramadıklarımız da oldu. Başaramadıklarımızın çok önde olduğu, başardıklarımızın unutulduğu bir dönemi yaşıyoruz. Hakaretlere ve iftiralara cevap verelim derken hikayemizi anlatmaktan geri durduğumuz için maalesef bizim nasıl bir siyasi parti olduğumuzu anlatamadık. Bizim aklınıza gelecek her yerde teşkilatlarımız var. Kaderini Türkiye'nin kaderine bağlayan insanların hikayesini bundan sonra anlatacağız. Birinci önceliğimiz bunu anlatmak olacak. Seçmenimize ulaşıp bunları anlattığımız zaman Yavuz da Ahmet de seçilecek" dedi.

Ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Akşener, Türk milletine mensup herhangi bir kişinin, Gazze'de yapılanların, o mezalimin, soykırımın yanında durmasının mümkün olmayacağını ifade ederek, "Türkiye'nin uluslararası sisteme ağırlık koyması gerekiyor. Ve garantör ülke olma konusunda en şanslı ülke biziz. Uluslararası sistemde Netanyahu'yu savaş suçlusu ilan ettirin ve o adamı İsrail'in başından İsraillilere defettirin. Bu mümkün. Filistin´dekilere de insani yardım yapın, insanları oradan dünyanın her yerine dağıtmayın. Yoksa orası elden gider" diye konuştu.