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        Sokak köpeğini tüfekle öldürdü; adli kontrolle serbest

        KIRIKKALE'desokakköpeğini tüfek ile öldüren A.B. (71), adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 13:08 Güncelleme: 19.11.2023 - 13:10
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        Sokak köpeğini tüfekle öldürdü; adli kontrolle serbest
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        KIRIKKALE'desokakköpeğini tüfek ile öldüren A.B. (71), adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Olay, önceki gün Delice ilçesi Kocabaş köyünde meydana geldi. Köylüler, bir sokak köpeğini öldürülmüş halde buldu. İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, köpeğin A.B. tarafından tüfekle vurulduğunu belirledi. Görüntülerde, köpeğe tüfekle ateş edip, yürüyerek uzaklaştığı görülen A.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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