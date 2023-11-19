Sokak köpeğini tüfekle öldürdü; adli kontrolle serbest

KIRIKKALE'desokakköpeğini tüfek ile öldüren A.B. (71), adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün Delice ilçesi Kocabaş köyünde meydana geldi. Köylüler, bir sokak köpeğini öldürülmüş halde buldu. İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, köpeğin A.B. tarafından tüfekle vurulduğunu belirledi. Görüntülerde, köpeğe tüfekle ateş edip, yürüyerek uzaklaştığı görülen A.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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