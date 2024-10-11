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        Kırıkkale'de emniyet şeridinde yürüyen kişi, otomobilin çarpmasıyla öldü

        KIRIKKALE'de, emniyet şeridinde yürüyen Garip Akbaş (75), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 21:57 Güncelleme: 11.10.2024 - 22:00
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        Kırıkkale'de emniyet şeridinde yürüyen kişi, otomobilin çarpmasıyla öldü
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        KIRIKKALE'de, emniyet şeridinde yürüyen Garip Akbaş (75), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Ankara karayolu OSB kavşağı yakınlarında meydana geldi. H.K. (22) yönetimindeki 71 ADT 693 plakalı otomobil, emniyet şeridinde yürüyen Garip Akbaş’a çarptı. Akbaş kazada ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Garip Akbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza yerine gelen Garip Akbaş’ın yakınları gözyaşlarına boğularak, sinir krizi geçirdi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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