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        Kırıkkale'de 19 gündür aranan kadının cansız bedeni bulundu

        KIRIKKALE'nin Çelebi ilçesinde, 19 gündür kayıp olarak aranan Sevgi Gülden Yalçıner'in (47) Kızılırmak kıyısında cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 18:57 Güncelleme: 13.10.2024 - 19:00
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        Kırıkkale'de 19 gündür aranan kadının cansız bedeni bulundu
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        KIRIKKALE'nin Çelebi ilçesinde, 19 gündür kayıp olarak aranan Sevgi Gülden Yalçıner'in (47) Kızılırmak kıyısında cansız bedeni bulundu.

        İlçeye bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Sevgi Gülden Yalçıner'in bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerine jandarma tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheliden Ş.G., Y.G., D.G. ve K.U. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Ş.G. ve Y.G.'nin kaybolan kadının kardeşi, K.U.'nun ise komşusu olduğu öğrenildi.

        Dün akşam saatlerinde Jandarma Arama Kurtarma timi, Kızılırmak'ın Çeşnigir Köprüsü çevresinde arama yaptı. Yapılan aramada Sevgi Gülden Yalçıner'in kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulundu. Yalçıner'in cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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