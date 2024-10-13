Kırıkkale'de 19 gündür aranan kadının cansız bedeni bulundu

KIRIKKALE'nin Çelebi ilçesinde, 19 gündür kayıp olarak aranan Sevgi Gülden Yalçıner'in (47) Kızılırmak kıyısında cansız bedeni bulundu.

İlçeye bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Sevgi Gülden Yalçıner'in bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerine jandarma tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheliden Ş.G., Y.G., D.G. ve K.U. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Ş.G. ve Y.G.'nin kaybolan kadının kardeşi, K.U.'nun ise komşusu olduğu öğrenildi.