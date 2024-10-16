Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Özgür Özel: Kahraman ve güçlü ordumuz varken, İsrail bize nasıl saldıracak?

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu kahraman ve güçlü ordu, gerektiğinde ölmek için gözünü kırpmayan 83 milyon, Conk Bayırı'nda ve Anafartalar'da kefensiz yatanların torunları varken, İsrail ve Netanyahu nasıl bize saldıracak?" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 20:44 Güncelleme: 16.10.2024 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgür Özel: Kahraman ve güçlü ordumuz varken, İsrail bize nasıl saldıracak?
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu kahraman ve güçlü ordu, gerektiğinde ölmek için gözünü kırpmayan 83 milyon, Conk Bayırı'nda ve Anafartalar'da kefensiz yatanların torunları varken, İsrail ve Netanyahu nasıl bize saldıracak?" dedi.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, birtakım ziyaretlerde bulunmak için Kırıkkale'ye geldi. İlk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret eden Özel, İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ve yönetimi ile bir araya geldi. Daha sonra Kırıkkale Belediyesi'ni ziyaret eden Özel, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle buluştu. Son olarak Kırıkkale Belediyesi önünde Halk Buluşması'nda vatandaşlara seslenen Özel, 31 Mart'taki yerel seçimlerde 47 yıl sonra CHP'nin birinci parti olması ve kazandıkları 413 belediyenin çok anlamlı olduğunu ifade etti. Kırıkkale'de Ahmet Önal'ın 2 kişiden birinin oyunu alarak seçildiğini söyleyen Özel, Belediye Başkanı Önal'ın 7 ay içinde çok önemli ve başarılı işler yaptığını, Kırıkkalelilerin onu sevmekte, ona güvenmekte ne kadar haklı olduklarını bir kez daha gördüğünü belirtti.

        'TÜİK, TAYYİP BEY'İ ÜZMEDİ AMA EMEKLİYİ ÜZDÜ'

        Emeklilerin seslerini bugüne kadar hep duyurmaya çalıştıklarını ve Emekliler Derneği Başkanını dinlediğini aktaran Özel, "Ben 105 miting yaptım. Her mitingde emeklilerin sorunlarını anlattım. Biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz, AK Parti'ye oy veren emekli de biliyor. AK Parti geldiğinde 3 Kasım 2002'de en düşük emeklinin maaşı 1,5 asgari ücret düzeyindeydi. TÜİK, Tayyip Bey'i üzmedi ama emekliyi üzdü. Emeklinin yıllar içinde birike, birike canına okudu. Bakın hiç ellemeselerdi, dokunmasalardı, en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Her hesap şaşar, Türkiye'de altın hesabı şaşmaz. Tayyip Bey geldiğinde en düşük emekli maaşına 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün en düşük emekli maaşına 2,5 çeyrek altın alıyor" dedi.

        CHP iktidarında emeklinin ve asgari ücretlinin sıkıntılarının çözüleceğini belirten Özel, yerel seçimlerden önce oluşturdukları 'Türkiye İttifakı'nın içerisinde sosyal, muhafazakar, milliyetçi ve Kürt demokratların olduğunu aktardı. Hep birlikte 31 Mart'ta yüzde 38'lik oyla 47 yıl sonra Atatürk'ün partisini birinci parti yaptıklarını söyleyen Özel, "Türkiye'nin bütün demokratlarına teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde Türkiye İttifakı'na çok daha önemli görevler, vazifeler düşüyor. Birileri 'cambaza bak' diyerek dikkati dağıtmayı, yoksulluğu, işsizliği, çaresizliği konuşturmamayı, hatta ve hatta siz cambaza bakarken hala daha cebinizden para aşırmayı hesap eden bir anlayış var. 1 Ekim'de TBMM'ye çıkıp geldiler. Dediler ki 'İsrail Türkiye'ye saldıracak.' Dedik ki İsrail kim, Türkiye'ye saldırmak kim? Bu kahraman ve güçlü ordu, gerektiğinde ölmek için gözünü kırpmayan 83 milyon, Conk Bayırı'nda ve Anafartalar'da kefensiz yatanların torunları varken, İsrail ve Netanyahu nasıl bize saldıracak? Ama bunu söyleyen ülkenin Cumhurbaşkanı, söylediği yer Meclis'in kürsüsü" ifadelerini kullandı.

        'TÜRKİYE'Yİ YENİDEN GÜÇLÜ BİR ÜLKE HALİNE GETİRECEĞİZ'

        Özel, "Artık yoksulluk yerine İsrail savaşı konuşmanın, işsizlik yerine firkateynleri yarıştırmanın, bu çaresizliğin yerine 3'üncü dünya savaşı safsatalarıyla meşgul olmanın hiçbirimize faydası yok. Bir de bunun üstüne dillerinin altındaki baklayı çıkardılar. Dediler ki Savunma Sanayi Fonu kurduk, o fona sizden para keseceğiz. Eğer o yalanlarını, bu gerçek olmayan korkuyu, kışkırtmalarını ortaya çıkarmasaydık her beyannameden, birinci ve ikinci el arabadan, kredi kartı olandan, harcayandan, harcamayandan para, iliğinizi kemiğinizi yine sömüreceklerdi. Durduk, itiraz ettik ve gerçekleri ortaya çıkardık. 'Bunu geçirmeyiz, çekeceksiniz' dedik ve geriye püskürttük. Hep birlikte bu ülkeyi yeniden kurtaracağız, yeniden güçlü bir ülke haline getireceğiz" dedi.

        'SIĞINMACIYA DEĞİL, SIĞINMACI YARATAN POLİTİKALARA DÜŞMANIZ'

        Ülkenin en önemli sorunların birisinin de sığınmacı sorunu olduğunu söyleyen Özel, sığınmacıların kötü dış politikanın ürünü olduğunu ifade etti. Memleketinden buraya geldiği için küçücük çocuklara, gariban insanlara düşmanlık yapmadıklarını aktaran Özel, "Artık bıçak da kemiğe dayandı. Biz sığınmacıya düşman değiliz ama sığınmacı yaratan politikalara düşmanız. Atatürk'ün sözünü tutmayan, komşuda iç savaş kışkırtıcılığı yapan, komşunun toprak bütünlüğüne saygı duymayan, komşudaki devlet dışı unsurları muhatap alan, getiren, giydiren, yediren, eğiten, donatan, savaşmaya yollayan, orada huzuru kaçıran Recep Tayyip Erdoğan anlayışına ve onun yarattığı sığınmacı sorununa sonuna kadar karşıyız. Biz Beşşar Esad'la görüşeceğimizi ilan ettik. 'Ben de görüşeceğim' dedi. O günden beri oyalıyor, oyalanıyor. Esad, genel af kararı çıkardı. Sığınmacıların memleketlerine dönmesi için en uygun zaman ama maalesef Erdoğan sığınmacıların Türkiye'de kalma süresini, 3 aylık süreyi 6 aya, belli şartlarla 3 yıla çıkardı. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Artık Esad da af çıkarmışken, bu çıkardığın kararnameleri, yönetmelikleri geri çekmelisin. Artık Suriyelilerin memleketine gitmesi ve bu ülkenin kaynaklarını tüketmemesi gerekmektedir" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kilis'e roket mermisi düştü
        Kilis'e roket mermisi düştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silah ambargosu için baskıyı artırmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Silah ambargosu için baskıyı artırmalı
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Osimhen'den ayrılık açıklaması!
        Osimhen'den ayrılık açıklaması!
        Borsa neden toparlanamıyor?
        Borsa neden toparlanamıyor?
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti
        Etiler'de lisede korku dolu anlar: Öğretmen, müdüre silah çekti
        Yalnızoğlu'na veda
        Yalnızoğlu'na veda
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        Genç kadının burnunu kırmıştı! Serbest!
        16 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        16 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Bakan Uraloğlu: Sosyal medya tehdit alanı olmayacak
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        "Türk voleybolunun sırtı yere gelmez!"
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Aşk söylentisi sonrasında ilk görüntü
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        DEM’in kendisine ait bir iradesi yoksa devlet iradesi olanı işe almalı
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Spor dünyasını buluşturan açılış
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkanı Özel, Kırıkkale'de Halk Buluşması'nda konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Kırıkkale'de Halk Buluşması'nda konuştu:
        6 katlı bina yıkımda çöktü; 3 binada hasar oluştu
        6 katlı bina yıkımda çöktü; 3 binada hasar oluştu
        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de hasarlı binanın yıkımında 3 bina zarar gördü
        GÜNCELLEME - Kırıkkale'de hasarlı binanın yıkımında 3 bina zarar gördü
        Kırıkkale'de hasarlı binanın yıkımında 3 bina zarar gördü
        Kırıkkale'de hasarlı binanın yıkımında 3 bina zarar gördü
        19 gün sonra ölü bulunmuştu: tabanca ile vurulup, cesedi taşlara bağlanarak...
        19 gün sonra ölü bulunmuştu: tabanca ile vurulup, cesedi taşlara bağlanarak...
        Kırıkkale'de kaybolduktan 19 gün sonra cesedine ulaşılan kadının, öldürülüp...
        Kırıkkale'de kaybolduktan 19 gün sonra cesedine ulaşılan kadının, öldürülüp...