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        Kırıkkale'de 4 bin 217 uyuşturucu hap ele geçirildi

        KIRIKKALE'dedüzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 bin 217 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:25 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:30
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        Kırıkkale'de 4 bin 217 uyuşturucu hap ele geçirildi
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        KIRIKKALE'dedüzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 bin 217 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, uyuşturucu sattığı tespit edilen B.B.'nin evine operasyon düzenlendi. Şüpheli B.B. gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada 4 bin 217 uyuşturucu hap, 2 tüfek ve 4 fişek ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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