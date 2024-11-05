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        Kırıkkale'de 'sahte rapor' operasyonu: 2'si doktor 12 gözaltı

        KIRIKKALE'desahte sağlık raporu düzenlediği belirlenen 2'si doktor, 12 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 16:34 Güncelleme: 05.11.2024 - 16:34
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        Kırıkkale'de 'sahte rapor' operasyonu: 2'si doktor 12 gözaltı
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        KIRIKKALE'desahte sağlık raporu düzenlediği belirlenen 2'si doktor, 12 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sahte sağlık raporu düzenlendiğini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, sahte rapor düzenlediği tespit edilen doktorlar Y.B. ve O.S. ile aralarında memur ve güvenlik görevlilerinin bulunduğu 10 şüpheli, gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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