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        Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı; 6 yaralı

        KIRIKKALE'de, halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 12:35 Güncelleme: 17.12.2024 - 12:40
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        Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı; 6 yaralı
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        KIRIKKALE'de, halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Kaletepe Mahallesi Zümrütkale Bulvarı'nda meydana geldi. S.E. (45) idaresindeki 71 ACK 342 plakalı halk otobüsü, Ç.G. (25) kontrolündeki 06 BE 6011 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan P.Ş. (32), H.G. (87), D.E. (52) ve S.K. (34) de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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