Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı; 6 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Kaletepe Mahallesi Zümrütkale Bulvarı'nda meydana geldi. S.E. (45) idaresindeki 71 ACK 342 plakalı halk otobüsü, Ç.G. (25) kontrolündeki 06 BE 6011 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan P.Ş. (32), H.G. (87), D.E. (52) ve S.K. (34) de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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