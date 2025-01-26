Boşanma aşamasındaki hamile eşi ve kayınpederini darbetti, kayınvalidesini de bıçakla yaraladı

KIRIKKALE'de E.U. (24), boşanma aşamasında olduğu hamile eşi S.U. (17) ve kayınpederi A.Ö.’yü derbedip, kayınvalidesi Ç.K.’yı bıçakla yaraladı. Olaydan sonra kaçan damat E.U, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Ovacık Mahallesi 578'inci Sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. E.U., boşanma aşamasında olduğu ve evi terk eden hamile eşi S.U. ile görüşmek üzere kayınpederi A.Ö.’nÜn evine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında damat E.U., kayınvalidesi Ç.K.’yı bıçakla yaralarken, hamile olan eşi S.U. ve eşinden ayrıldığı öğrenilen kayınpederi E.U.’yu da derbetti. Ardından otomobille olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli damat ise, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.