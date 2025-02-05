Kırıkkale'de silahla yaralamaya 5 tutuklama

Gürler Mahallesi Gürler Camisi yanında dün öğle saatlerinde S.A., husumetlileri A.Ö. (34), M.Ö. (24), M.Ö. (36), C.Ö. (65) ve Y.Ö.'nün (27) saldırısına uğradı. Kavgada A.Ö., üzerinde bulunan tabancayla S.A.'ya ateş açtı. S.A., vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralanırken, şüpheliler kaçtı. Polis, akraba oldukları öğrenilen 5 şüpheliyi kısa sürede yakalandı.

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