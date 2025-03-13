AK Parti'li Büyükgümüş: Suriye meselesinde ne kadar haklı politika izlediğimiz ortaya çıktı

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, “Suriye'deki meselelerde bizim ne kadar haklı bir politika izlediğimiz artık ortaya çıkmış durumda. Maalesef muhalefetin böyle bir gündelik düşünmenin ötesine geçen bir stratejik bakış açısı yok ve bu gündelik polemikleri de çok ucuz ve argoya varan çirkin sözlere varan bir üslupla bu konuları konuşmayı tercih ediyorlar” dedi.

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Kırıkkale il Başkanlığını ziyaret etti. Burada İl Başkanı Engin Pehlivanlı ile görüşen Büyükgümüş, hem kongre sürecinin ardından hem yeni başlayan dönemi değerlendirmek hem de ramazan programlarını teşkilatla ele almak için Kırıkkale’ye geldiğini belirtti. Büyükgümüş, “Sizin şu an fark edebileceğiniz gibi zaman bizim için söz konusu değil. Hem ramazandaki çalışmalarımızın şu anki durumunu değerlendireceğiz hem önümüzdeki dönem 3 yıl boyunca atacağımız adımları teşkilatlarımızla konuşacağız" diye konuştu.

'DEMOKRASİMİZ ADINA BİR UTANÇ VESİLESİDİR'

Suriye'de yaşanan olayları değerlendiren Büyükgümüş, "Şunu ifade etmek isterim Suriye'deki meselelerde bizim ne kadar haklı bir politika izlediğimiz artık ortaya çıkmış durumda. Uzunca bir süre biz hakkı, insan haklarını, adaleti savunan bir eksende ilerledik. Burada da duruşumuz net. Bizim aslında burada olan konuları ülkemizin çıkarları, kardeş Suriye halkının girişimini temin edecek bir boyutta sürecin gelişmesi esas olmalı. İyi komşuluk ilişkisiyle Suriye'nin kalkındığı, Türkiye'nin de buradaki alacağı hem Suriye'nin kalkınmasında alacağı payın arttığı ve karşılıklı bir iyi niyetin burada hakim olması lazım. Bu tip konuları gündelik polemik siyasetinin ötesinde bir uzun vadeli bir stratejik bakış açısıyla inşa etmemiz gerektiği kanaatindeyim. Maalesef muhalefetin böyle bir gündelik düşünmenin ötesine geçen bir stratejik bakış açısı yok ve bu gündelik polemikleri de çok ucuz, gerçekten hiçbir mecrada hiçbir insana yakışmayacak, zaman zaman maalesef üzülerek gördüğümüz, ramazanın maneviyatına hiç yakışmayan özellikle ve argoya varan çirkin sözlere varan bir üslupla bu konuları konuşmayı tercih ediyorlar. Bunu şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz. Türkiye'nin tüm meselelerini, dış politikamızı ve hepsini konuşacak demokratik olgunluğa sahibiz ama böyle ucuz bir dille bu konuyu ele almak, hele partinin üst yöneticileri olacak kişilerin bu dille konuşması gerçekten demokrasimiz adına bir utanç vesilesidir” dedi.