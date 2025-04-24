Kırıkkale'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı

KIRIKKALE'de etkili olan sağanak, derelerde taşkınlara neden oldu, bazı ev ve bahçeleri su bastı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle Osmangazi Mahallesinde dereler taşarken bazı evlerde su baskınları meydana geldi, bahçe ve yollar çamurla kaplandı. Bir sürücü, çamur kaplı yoldan geçmeye çalışırken otomobiliyle mahsur kaldı. Bölgedeki vatandaşlar, sel sularının evlerine girmemesi için uğraş verdi. Belediye ekipleri, bozulan ve çamurla kaplanan yolların açılması ve temizlenmesi için çalışma başlattı.