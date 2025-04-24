Kırıkkale'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı (2)
İTFAİYEERİ, YAVRU KEDİYE KALP MASAJI VE SUNİ TENEFFÜS YAPTI; KURTARILAMADIKırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri, akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Osmangazi Mahallesi'nde yaşanan su baskınlarına müdahale etmek için bölgeye gitti.
İTFAİYEERİ, YAVRU KEDİYE KALP MASAJI VE SUNİ TENEFFÜS YAPTI; KURTARILAMADI
Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri, akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Osmangazi Mahallesi’nde yaşanan su baskınlarına müdahale etmek için bölgeye gitti. Ekipler çalışmalarını sürdürdüğü sırada anne kedi, su birikintisinde boğulan yavrusunu ağzına alarak ekiplerin yanına getirdi. Bu sırada itfaiye eri, yavru kediye bir süre kalp masajı ve suni teneffüs uyguladı ancak kedi kurtarılamadı. Anne kedi, itfaiye erinin yavrusuna müdahale ettiği sırada yanından ayrılmadı.
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