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        Çamura batan ineği itfaiye kurtardı

        KIRIKKALE'de bataklıktan geçerken çamura batan ineği, itfaiyeciler kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 12:15 Güncelleme: 02.05.2025 - 12:20
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        Çamura batan ineği itfaiye kurtardı
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        KIRIKKALE'de bataklıktan geçerken çamura batan ineği, itfaiyeciler kurtardı.

        Osmangazi Mahallesi Kuş Konmaz mevkisinde, İsmail Yöndemli'ye ait inek, bataklıktan geçerken çamura battı. İneğinin boynuna kadar battığını gören Yöndemli, hayvanı kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, boynuna halat bağladıkları ineği çekip kurtardı. Yara almayan inek, sahibi tarafından ahıra götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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