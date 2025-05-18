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        Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayda 3 tutuklama

        KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı silah ve bıçaklı kavgaya karıştıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 00:58 Güncelleme: 18.05.2025 - 01:00
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        Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayda 3 tutuklama
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        KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı silah ve bıçaklı kavgaya karıştıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şüphelilerden İ.D.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        14 Mayıs tarihinde Yenişehir Mahallesi 265. Sokak'taki apartmanda meydana gelen olayda, aralarında husumet olduğu öğrenilen T.O.D., A.D., U.O., Ö.Ç., Y.Y., İ.D. ile Arap Sefa Türe, Ö.F.S. ve S.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silah ve bıçaklı kavgada, Arap Sefa Türe olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Şüphelilerden; T.O.D., A.D. U.O., Ö.Ç. ve Y.Y. polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay yerinden kaçan İ.D. ise polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda dün gözaltına alındı.

        3 KİŞİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden, T.O.D., A.D. ve U.O. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Ö.Ç. ve Y.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İ.D.'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayda yaralanan Ö.F.S. ile S.S.'nin hastanedeki tedavileri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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