Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        İki yıl önce kendisini tüfekle yaralayan husumetlisini tabancayla vurdu

        KIRIKKALE'de iki yıl önce kendisini pompalı tüfekle vuran husumetlisini, tabanca ile vurarak ağır yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 03:59 Güncelleme: 08.06.2025 - 04:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki yıl önce kendisini tüfekle yaralayan husumetlisini tabancayla vurdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KIRIKKALE'de iki yıl önce kendisini pompalı tüfekle vuran husumetlisini, tabanca ile vurarak ağır yaraladı.

        Olay, gece saatlerinde Kaletepe Mahallesi Eyüp Sultan Cami önünde meydana geldi. Aralarında 2 yıl öncesine dayanan husumet bulunan M.Ö. ile H.M.(38) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.M. üzerinde bulunan silahla M.Ö.’ye ateş açtı. M.Ö., vücuduna isabet eden 4 kurşunla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili yapılan araştırmada M.Ö.’nün iki yıl önce H.M.’yi pompalı tüfekle vurarak yaraladığı öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bizim Çocuklar'dan hatasız prova!
        Bizim Çocuklar'dan hatasız prova!
        Siirt’te düğün salonunda 1 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
        Siirt’te düğün salonunda 1 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        Özgürlük Filosu, Gazze'ye yaklaştı
        Özgürlük Filosu, Gazze'ye yaklaştı
        İstanbul'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki erkek çocuk yaralandı
        İstanbul'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki erkek çocuk yaralandı
        Ordu’da şüpheli ölüm soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
        Ordu’da şüpheli ölüm soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
        Zeyrek’in kızı yaşananları anlattı
        Zeyrek’in kızı yaşananları anlattı
        Trump'tan Musk'a: Saygısız!
        Trump'tan Musk'a: Saygısız!
        Pakistan'dan J-35 hamlesi
        Pakistan'dan J-35 hamlesi
        'Bu bayram onların bayramı'
        'Bu bayram onların bayramı'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e telefon
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        "İsrail'e ait nükleer tesis bilgileri İran'da"
        "İsrail'e ait nükleer tesis bilgileri İran'da"
        Rusya Ukrayna'ya füzelerle saldırdı
        Rusya Ukrayna'ya füzelerle saldırdı
        Rekortmen yine yolcu!
        Rekortmen yine yolcu!
        "Enerjide tam bağımsız Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz"
        "Enerjide tam bağımsız Türkiye için kararlılıkla ilerliyoruz"
        Ünlü apartman yıkılmayacak
        Ünlü apartman yıkılmayacak
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Aile tatili
        Aile tatili
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de 3 katlı apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu
        Kırıkkale'de 3 katlı apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu
        'Kilit kavşak' Kırıkkale'de arife günü yoğunluğu
        'Kilit kavşak' Kırıkkale'de arife günü yoğunluğu
        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu sürüyor
        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu sürüyor
        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı
        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı
        Başkent EDAŞ Kırıkkale'nin enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini...
        Başkent EDAŞ Kırıkkale'nin enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini...
        Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı