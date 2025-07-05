İstanbul'da kazada ölen astsubay, Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı

Emirhan Altın'ın cenazesi, bugün ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Aşağımahmutlar Mahallesi Merkez Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, Altın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Emirhan Altın'ın babası Uğur Altın, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Emirhan Altın'ın cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.

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