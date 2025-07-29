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        Kırıkkale'de 'usulsüz rapor' soruşturmasında 33 kişi memuriyetten çıkarıldı

        KIRIKKALEmerkezli 3 ilde düzenlenen 'usulsüz sağlık raporu' soruşturması kapsamında 33 kişi memuriyetten çıkarıldı, 13 kişinin iş akdi feshedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 14:29 Güncelleme: 29.07.2025 - 14:30
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        Kırıkkale'de 'usulsüz rapor' soruşturmasında 33 kişi memuriyetten çıkarıldı
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        KIRIKKALEmerkezli 3 ilde düzenlenen 'usulsüz sağlık raporu' soruşturması kapsamında 33 kişi memuriyetten çıkarıldı, 13 kişinin iş akdi feshedildi.

        Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 Kasım 2024 tarihinde Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne 'usulsüz sağlık raporu' operasyonu düzenledi. Operasyonda sahte rapor düzenlediği tespit edilen doktorlar Y.B. ve O.S. ile aralarında memur ve güvenlik görevlilerinin bulunduğu 12 şüpheli, gözaltına alındı. Genişletilen soruşturma kapsamında ekipler, Ankara ve İstanbul'da 1'i doktor 6 şüpheliyi daha yakaladı. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Daha sonra 8 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        SUÇUNU İTİRAF ETTİ

        Soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 1 şüpheli etkin pişmanlıktan yararlandı. Şüpheli ifadesinde, rapor yazılması için para aldığını, hastanede çalışan diğer görevlilerle ortak hareket ettiklerini ve aldığı paraların bir kısmını raporların düzenlenmesinde yer alan diğer personele verdiğini iddia etti. İtirafçının telefonundan WhatsApp yazışmaları incelendiğinde, raporlar yazıldığı tespit edildi. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca görevlendirilen müfettişlerin yaptığı inceleme sonucu 33 kişi memuriyetten çıkarıldı, 13 kişinin iş akdi feshedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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