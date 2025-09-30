Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Yahşihan Belediye Başkan Vekili, Aydın Demirdirek oldu

        KIRIKKALE'de Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un 'İcbar yoluyla irtikap' soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi tarafından yapılan oylamada, AK Parti'li Meclis Üyesi Aydın Demirdirek başkan vekili seçildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 13:20 Güncelleme: 30.09.2025 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yahşihan Belediye Başkan Vekili, Aydın Demirdirek oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KIRIKKALE'de Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un ‘İcbar yoluyla irtikap’ soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi tarafından yapılan oylamada, AK Parti'li Meclis Üyesi Aydın Demirdirek başkan vekili seçildi.

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Eylül'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'İcbar yoluyla irtikap' soruşturması kapsamında, aralarında Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da bulunduğu 5 kişi tutuklandı, 3 kişi serbest bırakıldı. Tutuklamanın ardından Ahmet Sungur, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Yahşihan Belediye Meclisi tarafından bugün Belediye Başkan Vekilliği görevi için seçim yapıldı. Yahşihan Belediyesi Nikah Salonu'nda yapılan seçimde 15 Belediye Meclisi üyesi arasından, AK Parti'li üyeler Hüseyin Şenol ile Aydın Demirdirek aday oldu. 4 oturum sonucunda 15 oyun 10'unu alan Aydın Demirdirek, Yahşihan Belediye Başkan Vekili seçildi.

        Seçimin ardından açıklamada bulunan Demirdirek, bugün sadece kendisinin kazanmadığını, 15 meclis üyesi ve Yahşihan'ın kazandığını söyledi. Demirdirek, "Eğer 6 ay içesinde kanun ve yasalar çerçevesinde başkanımız dönerse, emaneti kendisine teslim ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Hiçbir işçi ve memur arkadaşımız en küçük bir ayrımcılık görmeyecek. Teşekkür ediyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Binali Aslan'ın katilleri olan DEAŞ'lılarla ilgili detaylar!
        Binali Aslan'ın katilleri olan DEAŞ'lılarla ilgili detaylar!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Lüks daireyi basıp kafasına silah dayadılar! Boş senet imzalattılar!
        Lüks daireyi basıp kafasına silah dayadılar! Boş senet imzalattılar!
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de ağaca çarpan dolmuş minibüsteki 13 üniversite öğrencisi yarala...
        Kırıkkale'de ağaca çarpan dolmuş minibüsteki 13 üniversite öğrencisi yarala...
        Yahşihan Belediye Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Aydın Demirdirek seçildi
        Yahşihan Belediye Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Aydın Demirdirek seçildi
        Kırıkkale'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Bahşılı 1. GastroFest Festivali sona erdi
        Bahşılı 1. GastroFest Festivali sona erdi
        Karakeçili ilçesinde yağmur duası yapıldı
        Karakeçili ilçesinde yağmur duası yapıldı
        Kırıkkale'de "NASA Uzay Uygulamaları Yarışması" yapılacak
        Kırıkkale'de "NASA Uzay Uygulamaları Yarışması" yapılacak