Dolmuş, kampüste ağaca çarptı; 13 öğrenci yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Yahşihan ilçesindeki Kırıkkale Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. Mustafa B. idaresindeki 71 K 0027 plakalı kampüs dolmuşu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada dolmuştaki 13 öğrenci yaralandı. İhbarla bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Dolmuş şoförü Mustafa B. ifadesi için polis merkezine götürüldü.

