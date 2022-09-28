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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale Üniversitesinden öğrencilere "hoş geldiniz" etkinliği

AA

Kırıkkale Üniversitesinden öğrencilere "hoş geldiniz" etkinliği

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Üniversitesince (KKÜ) okula yeni başlayan öğrenciler için "Üniversitemize ve Şehrimize Hoş Geldiniz" etkinliği düzenlendi.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, KKÜ Stadı'nda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, öğrencilerin üniversiteyi kazanabilmek için çok büyük emek verdiğini söyledi.

Emeklerinin karşılığında öğrencilerin üniversiteli olduğunu aktaran Saygılı, "Artık sorumluklarınız kendi üzerinize bindi. Başarılı olacaksanız kendiniz olacaksınız. İnşallah burada başladığınız gibi hayırlı bir şekilde mezun olmayı Allah size nasip eder. Hepinize başarılar diliyorum." dedi.

Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan da öğrencilere hayırlı olsun dileğinde bulunarak, 4 yılın sonunda geldikleri gibi gitmeyecekleri konusunda söz istedi.

Öğrencilerin eğitim sürecini tamamladıklarında hem yaş olarak olgunlaşıp hem de eğitim ve öğretim noktasında yaşıtlarından farklı mezun olacaklarını belirten Aslan, kendilerinin de öğrencilerin başarısı için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.

Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve protokol üyelerinin de katıldığı etkinlikte, öğrencilere aşure dağıtıldı.

Üniversiteye birincilikle giren Elif Nur Güneş'e ödül verildiği program, öğrencilerin müzik dinletisi ve stantların gezilmesiyle sona erdi.

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